Prawie 5 milionów na projekt przebudowy drogi nr 22

Cztery firmy rywalizują o kontrakt na stworzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi nr 22 z Elbląga do Fiszewa oraz budowy obwodnicy Jegłownika. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyceniła jej koszt na prawie 4,7 mln złotych.

Otwarcie ofert w przetargu odbyło się już 30 kwietnia, ale do dzisiaj w olsztyńskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad trwa ich badanie. - Weryfikujemy doświadczenie zgłoszonego w ofertach personelu – poinformował nas Karol Głębocki, rzecznik prasowy olsztyńskiego oddziału GDDKiA, dodając że przetarg dotyczy opracowania dokumentacji projektowej trzech odcinków drogi krajowej nr 22: Fiszewo – Jegłownik, obwodnicy Jegłownika i odcinka Jegłownik – Elbląg.

- W przypadku obwodnicy Jegłownika przedmiotem zamówienia jest studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ). Dla pozostałych dwóch odcinków ogłosiliśmy przetarg na wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych – dodaje Karol Głębocki.

GDDKiA szacuje koszty sporządzenia dokumentacji na 4,6 mln złotych. Firmy, które wystartowały w przetargu, za swoją pracę żądają o wiele więcej – od 5,5 mln złotych do 6,1 mln złotych. Co ciekawe, droga, która mają zaprojektować nie będzie w standardzie „S”.

- Dlaczego nie powstanie fragment klasy „S” z 4 pasami ruchu? Skoro Polska ma dostać 720 mld zł jako fundusz rozwoju, to może znajda się pieniądze na 4-pasmówkę z Elbląga w kierunku autostrady A1. Osobiście uważam, że tego typu decyzje to celowe, obrzydliwe działania polityczne, które zaniedbują świadomie Nasz region. Obwodnica Olsztyna? Obwodnica Ostródy? Wszystko budowane jest w klasie S. To samo ma się całe południe Polski – pyta pan Michał, jeden z naszych Czytelników, który zainteresował nas tym tematem.

Co na to GDDKiA? - Inwestycja będzie polegała na budowie drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2+1 (czyli naprzemiennie dwa pasy ruchu w jednym kierunku i jeden w przeciwnym). Droga na odcinkach Fiszewo-Jegłownik i Jegłownik-Elbląg na przeważającej długości będzie biegła wzdłuż korpusu istniejącej DK22, stanowiącego wał przeciwpowodziowy. W przypadku obwodnicy Jegłownika, na podstawie dokumentacji STEŚ, wybrany zostanie wariant przebiegu obwodnicy – wyjaśnia Karol Głębocki z GDDKiA.

Wysłaliśmy pytania o standard projektowanej drogi także do Ministerstwa Infrastruktury. W odpowiedzi otrzymaliśmy maila o treści „otrzymał Pan już odpowiedź w tej sprawie od GDDKiA”.