Przebudowa i inne zmiany w pasłęckim szpitalu

Szpital Powiatowy w Pasłęku ogłosił przetarg dotyczący przebudowy pierwszego piętra placówki, gdzie mają funkcjonować poradnie specjalistyczne, w tym jedna nowa.

Jak czytamy w dokumentacji postępowania, wykonawcę czeka przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku, po dawnym Oddziale Pediatrycznym, wykonanie nadbudowy części parterowej, wykonanie instalacji elektrycznych oraz instalacji sanitarnych: centralnego ogrzewania grzejnikowego, ciepłej i zimnej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, a także wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, częściowo jako przebudowa rozwiązań istniejących, częściowo nowo projektowanych.

Skontaktowaliśmy się z placówką i dowiedzieliśmy się, że docelowo ma tam powstać nowa poradnia okulistyczna, a lepsze warunki dzięki przebudowie mają uzyskać m. in. poradnie endokrynologiczna, gruźlicy i chorób płuc, ginekologiczno-położnicza. Kryteria brane pod uwagę w przetargu to cena (90 proc.) i okres gwarancji i rękojmi (10 proc.). Termin składania ofert upływa 19 grudnia. \

Przetarg dotyczy programu związanego ze środkami unijnymi, konkretnie z Funduszami Europejskimi dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. W liście wniosków złożonych do projektu czytamy, że na całe zadanie dot. "wzmocnienia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej" szpitala ma być przeznaczone ponad 3 mln 650 tys. zł, z czego niespełna 2 mln 960 zł ma stanowić unijne dofinansowanie. Według projektu umowy postępowania inwestycja dojdzie do skutku, jeśli zamawiającemu zostanie przyznane dofinansowanie na realizację projektu. Konkurs w tej sprawie ogłoszony przez Zarząd Województwa ma być najpóźniej rozstrzygnięty do końca roku.