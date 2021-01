Przedsiębiorcy spotykają się na Zoomie

W Elblągu powstała Izba Zaangażowanego Biznesu, zrzeszająca przedsiębiorców. W czwartek, 14 stycznia, o godz. 9 zaprasza na bezpłatne spotkanie online pod hasłem „Wyznaczanie celów. Jak to robią najlepsi?”

- Spotkanie przedsiębiorców z całej Polski odbędzie się na platformie Zoom. To rozwiązanie na czas pandemii, na pewno jak tylko będzie można, będziemy organizować spotkania na żywo, choć online też mają swoje dobre strony, bo pozwalają na networking z całą Polską. A o to nam chodzi, by elbląscy przedsiębiorcy mieli możliwość nawiązania kontaktów biznesowych z firmami z całego kraju – informuje Anna Samsel, przedstawicielka Izby Zaangażowanego Biznesu, zapowiadając że spotkania przedsiębiorców będą organizowane co miesiąc.

Podczas spotkania, które rozpocznie się o godz. 9 każdy z jego uczestników i zaproszeni goście będą mieli około trzech minut na prezentację swojej firmy, następnie przewidziano czas na dyskusje, a na zakończenie spotkania prelekcję na temat „Wyznaczanie celów. Jak to robią najlepsi?” wygłosi Krzysztof Winczewski,

Link do udziału w spotkaniu znajdziecie tutaj.