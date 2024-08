Przepychanki na moście

- Urząd Morski w Gdyni przejął zadanie finansowania i konserwacji mostu w Nowakowie – mówił podczas poniedziałkowej (19 sierpnia) konferencji prasowej Jerzy Wcisła, senator Koalicji Obywatelskiej. - Jest on właścicielem obiektu, więc nie ma w tym niczego nadzwyczajnego - zaznacza z kolei Ryszard Zając, wicestarosta elbląski. Przypomnijmy, że powiat elbląski odmówił przejęcia mostu w Nowakowie na swój majątek, tłumacząc to jego awaryjnością. I na razie zdania nie zmienił.

Jednym z tematów poniedziałkowej konferencji senatora Jerzego Wcisły było funkcjonowanie mostu obrotowego w Nowakowie. Przypomnijmy, że obiekt miał przejąć na swój majątek powiat elbląski. Nie zgodził się jednak na to Zarząd Powiatu, tłumacząc to jego awaryjnością. Tą sprawą zajmowaliśmy się wielokrotnie.

- Most musi działać bezawaryjnie. W tej chwili, gdy usterki są dosyć częste, Urząd Morski przejął zadanie finansowania jego konserwacji i usuwania awarii. Z tego, co wiem, jakość funkcjonowania wyraźnie się poprawiła. Urząd Morski w Gdyni zobowiązał się, że do końca roku będzie płacił za konserwację mostu i pilnował eliminowania przyczyn usterek, które tam się zdarzają. To postanowienie funkcjonuje miesiąc i od tego czasu ponoć doszło tylko do jednej awarii – mówił senator Wcisła.

Jerzy Wcisła dodał, że Urząd Morski w Gdyni „każdego miesiąca płaci na konserwację mostu”. – Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku nie mieli do czynienia z takim obiektem. Te błędy mają wynikać ze złej konserwacji – dodał Jerzy Wcisła.

Wicestarosta elbląski Ryszard Zając podkreśla, że to właściciel mostu odpowiada za konserwację. – Przypominam, że jest nim Urząd Morski w Gdyni, więc nie ma w tym niczego nadzwyczajnego, że jest odpowiedzialny za konserwację tego obiektu. Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku zostali przeszkoleni jedynie w zakresie jego obsługi, czyli otwierania i zamykania, a nie konserwacji. Ta leży w gestii właściciela mostu – wyjaśnia Ryszard Zając.

Od Urzędu Morskiego w Gdyni dowiadujemy się, że zlecił on wykonie kompleksowego przeglądu serwisowego firmie Protea. - Czynności serwisowe zostały przeprowadzone w lipcu. Obecnie trwa rozeznanie w zakresie umowy serwisowej na dłuższy okres – informuje Magdalena Kierzkowska, rzeczniczka prasowa Urzędu Morskiego w Gdyni.

Dodaje, że rozmowy z władzami powiatu elbląskie w sprawie przejęcia przez nie mostu „są w toku i decyzje jeszcze nie zapadły”. - Czekamy między innymi na stanowisko Ministerstwa Infrastruktury, o które wystąpił pan starosta – czytamy w mailu przesłanym nam przez rzeczniczkę UM w Gdyni.

Ile Urząd Morski w Gdyni zapłacił za kompleksowy przegląd serwisowy mostu w Nowakowie? Na tę informację jeszcze czekamy.

Most w Nowakowie został oddany do użytku 5 lipca 2023 r. Jest konstrukcją stalową, waży ponad 650 ton. Jest to najdłuższy (103 m) z trzech mostów obrotowych, zaprojektowanych i wybudowanych w ramach budowy nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej do Elbląga. Kosztował 38 mln złotych