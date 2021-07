Przy Bożego Ciała mają powstać mieszkania

Jeden z elbląskich deweloperów chce zbudować trzy budynki mieszkalne przy ul. Bożego Ciała. Zgodę na inwestycję będzie musiała wyrazić Rada Miejska. Nie będzie konieczne – jak zapewnia inwestor – przenoszenie sąsiadującego z działką miejsca pamięci ofiar tzw. Sprawy Elbląskiej.

Deweloper – elbląska firma Dragon Krzysztof Smogorzewski - kupił półhektarową działkę przy ul. Bożego Ciała od miasta w 2019 roku. Wylicytował ją wówczas za 900 tys. zł netto. Działka znalazła nabywcę dopiero po przeprowadzeniu piątego przetargu.

Inwestor ma czas na rozpoczęcie jej zabudowy do końca 2024 roku i jej zakończenie do 31 grudnia 2026 roku. Kilka dni temu złożył do Urzędu Miejskiego wniosek o zgodę na lokalizację inwestycji w ramach tzw. ustawy lex deweloper. Obecnie teren przy ul. Bożego Ciała jest przeznaczony pod zabudowę usługową, ale ustawa umożliwia – jeśli zgodzi się na to Rada Miejska – budowę mieszkań.

Dragon chce przy ul. Bożego Ciała zbudować trzy budynki wielorodzinne o pięciu i sześciu kondygnacjach wraz z podziemnym garażem i zagospodarowaniem terenu. W sumie 87 mieszkań.

- Projektowane jest przedłużenie Skweru Ofiar Sprawy Elbląskiej jako drogi wewnętrznej z 14 miejscami postojowymi i zjazdem do garażu podziemnego budynku nr 3, przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej na przedłużeniu ul. Bożego Ciała z 7 miejscami postojowymi i 4 miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych oraz wjazdem do garażu w budynku nr 2, przebudowa ulicy Bożego Ciała z wytworzeniem 16 ogólnodostępnych miejsc postojowych, budowa zjazdu prowadzącego na parking posiadający 39 miejsc postojowych oraz do zjazdu do garażu podziemnego w budynku nr 1. Projektowane są 2 śmietniki zewnętrzne – czytamy we wniosku, jaki deweloper złożył w Urzędzie Miejskim.

(fot. wizualizacja z wniosku dewelopera)

- Inspiracją dla projektowanych budynków były okoliczne zabudowania – przemysłowe budynki historycznej stoczni, budynek Seminarium Duchownego, Bramy Targowej i kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała, a także budynki nowsze np. okolicznego Banku Millenium i centrum handlowego Zielone Tarasy. Wszystkie te budynki posiadają ceglane elewacje lub ich części. Ze względu na dominujący charakter historycznych budynków (szczególnie budynku administracyjnego dawnej stoczni przy ul. Stoczniowej) przy projektowaniu nowych obiektów nie starano się z nimi konkurować przestrzennie. Nawiązano do charakteru historycznej zabudowy za pomocą materiału elewacyjnego – mineralnych płytek klinkierowych o wyglądzie naturalnej cegły, za pomocą współczesnych środków wyrazu. Nowe obiekty nie mają na celu sprawić wrażenia zabytkowych, a uzupełnić istniejącą tkankę miejską w harmonijny i elegancki sposób – pisze inwestor we wniosku.

Wniosek inwestora jest dostępny w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu. Każdy może wnieść do niego uwagi w ciągu najbliższych trzech tygodni, wysyłając je mailem na adres dua@umelblag.pl lub tradycyjną pocztą na adres Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu. Po ich rozpatrzeniu swoje opinie wydadzą poszczególne uprawnione instytucje, a wniosek trafi pod obrady poszczególnych komisji Rady Miejskiej i pod głosowanie na forum RM. Rada Miejska ma czas na wydanie decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji do 23 września.

Gdy działka była przez miasto sprzedawana, władze zapewniały, że obelisk poświęcony ofiarom tzw. Sprawy Elbląskiej, znajdujący się w sąsiedztwie, będzie przeniesiony na teren byłego miasteczka rowerowego przy ul. Nowej. Deweloper we wniosku zapewnia, że przenosiny obelisku nie będą konieczne.