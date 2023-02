Przy Legionów powstaną czynszówki

W Elblągu przy ul. Legionów powstanie 150 mieszkań na wynajem, które zbuduje spółka PFR Nieruchomości. Grunty, na których powstaną dwa budynki, należą do Skarbu Państwa.

PFR Nieruchomości to spółka będąca częścią Polskiego Funduszu Rozwoju, powołanego przez rząd. Specjalizuje się w realizacji inwestycji mieszkaniowych z przeznaczeniem na najem długoterminowy. Posiada obecnie 7,5 tysiąca mieszkań wybudowanych i w budowie w ponad 40 lokalizacjach w całej Polsce. Jedną z nich będzie Elbląg. Spółka planuje budowę 150 mieszkań na działce przy ul. Legionów, którą kupiła od Energi-Operator. - Powstaną tu dwa budynki – ośmio- i siedmiokondygnacyjny o płaskim dachu, prostej bryle i elewacji w odcieniach bieli – informuje spółka.

- Decyzja o inwestowaniu w Elblągu była poparta analizą potencjału rozwojowego tego miasta jako ważnego ośrodka gospodarczego, kulturalnego i turystycznego północnej Polski. W PFR Nieruchomości wiemy, że deficyt mieszkań dotyka nie tylko mieszkańców największych polskich miast, ale także tych średnich pełniących funkcję stolic regionów. Chcemy dostarczać na rynek mieszkania na wynajem. To bardzo ważna misja, zwłaszcza w sytuacji spodziewanego spowolnienia w produkcji mieszkaniowej. Dziś wiele rodzin wstrzymuje decyzję o zaciągnięciu kredytu hipotecznego lub nie jest w stanie wziąć na siebie takiego zobowiązania. To właśnie im oferujemy bezpieczny dach nad głową – zaznacza Wojciech Caruk, prezes zarządu PFR Nieruchomości SA.

- W ostatnich latach widzimy bardzo duże zainteresowanie naszym miastem wśród deweloperów. Budowanych jest wiele osiedli mieszkaniowych zarówno jedno, jak i wielorodzinnych. Co roku przybywa kilkaset nowych mieszkań. To potwierdza, że Elbląg jest doskonałym miejscem do życia – podkreśla Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. - Tylko w 2022 roku wydaliśmy pozwolenia na budowę ponad 600 mieszkań o powierzchni użytkowej 35 533 m kw. Dodatkowo, jako samorząd w ramach Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego realizujemy aktualnie budowę dwóch budynków, w których łącznie powstanie 120 mieszkań. Inwestycja spółki PFR Nieruchomości S.A. mieszkań na wynajem będzie uzupełnieniem tej oferty.

Dokumentację projektową inwestycje opracuje elbląska firma Euro-Projekt.

Inwestor na razie nie podaje przewidywanego terminu realizacji inwestycji. Jak nam przekazało biuro prasowe, ta informacja zostanie podana po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.