Przy rzece może powstać hotel

Żegluga Gdańska chce wybudować na starówce przy ul. Wodnej hotel z restauracją i budynek z lokalami usługowymi. Inwestor wystąpił do wojewody i prezydenta z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Na początku 2023 roku Żegluga Gdańska rozebrała dawny terminal pasażerski, w którym w ostatnim czasie mieściła się tawerna Tortuga. Od tego czasu trzy działki o łącznej powierzchni prawie 4 tys. m kw. stoją puste, ale wkrótce może się to zmienić. Inwestor chce tu zbudować hotel wraz z gastronomią i usługami.

- Część planowanej inwestycji położona jest na obszarze portu morskiego i właściwym do wydania decyzji jest wojewoda pomorski. Część inwestycji zlokalizowana jest na działkach poza granicami portu morskiego i w tym zakresie do tutejszego organu 17 listopada wpłynął wniosek Żeglugi Gdańskiej Sp. z o.o. dotyczący pozwolenia na budowę budynku hotelowego z lokalami usługowymi w parterze oraz budynku usługowo-gastronomicznego – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego. Trwa rozpatrywanie wniosku inwestora.

Hotel ma mieć sześć kondygnacji, budynek gastronomiczno-usługowy – trzy. Co ma powstać na trzeciej działce, w której zgodę na budowę ma wydać wojewoda pomorski? Tego jeszcze nie wiemy. Wysłaliśmy pytania zarówno do inwestora, jak i do wojewody pomorskiego.

Co ciekawe, Żegluga Gdańska wniosek o pozwolenie na budowę w części leżącej w granicach portu morskiego wysłała do wojewody warmińsko-mazurskiego zamiast do pomorskiego.

- Wniosek został przekazany zgodnie z właściwością do wojewody pomorskiego – napisał do nas dzisiaj Krzysztof Guzek, rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego, powołując się na przepisy prawa budowlanego, których interpretacja wyraźnie wskazuje, że w kwestii pozwoleń na budowę na gruntach w granicach portu morskiego w Elblągu decyzja należy do wojewody pomorskiego.

Nie zwalnia to jednak inwestora od przeprowadzenia zarówno z Urzędem Miejskim w Elblągu, jak i konserwatorem zabytków (starówka objęta jest ochroną) uzgodnień dotyczących projektowanych rozwiązań na terenie podległym wojewodzie. Co z nich wynika?

- Ustalenia są zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla tej działki, a co do samego wyglądu, to inwestor decyduje kiedy, gdzie i czy w ogóle chce pokazać wizualizację budynku. Urząd Ochrony Zabytków nie ma prawa ujawniać takich rzeczy – poinformował nas w odpowiedzi na nasze pytania Sławomir Mioduszewski, szef elbląskiej delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie.

Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje dla tego obszaru zabudowę usługową z dopuszczeniem mieszkaniowej.

- 23 października organ administracji architektoniczno-budowlanej wydał postanowienie o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań w zakresie linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych w granicach portu morskiego oraz przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu wyprowadzonych poza granice portu morskiego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego. Uzgodnienie dotyczyło części inwestycji znajdującej się w granicach portu morskiego przy ul. Wodnej w Elblągu – poinformował nas Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

O szczegóły zapytaliśmy inwestora, czyli Żeglugę Gdańską. Czekamy na odpowiedzi.