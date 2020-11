Radni podejmą decyzję w sprawie mieszkań

Na najbliższej sesji radni mają wyrazić zgodę na budowę dwóch inwestycji mieszkaniowych związanych z tak zwaną ustawą lex deweloper. Chodzi o budynek wielorodzinny przy al. Tysiąclecia i osiedle przy ul. Dąbrowskiego.

9 kondygnacji przy Tysiąclecia

Inwestycję przy al. Tysiąclecia chce zrealizować firma TJM Development, znana m.in. z budowy jednego z najwyższych budynków w mieście przy ul. Nowowiejskiej. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod usługi (miasto sprzedało ją innemu inwestorowi jeszcze w 2007 roku pod hotel, ale z planów tamtej firmy nic nie wyszło), ale dzięki przepisom ustawy lex deweloper można na niej również zbudować budynek mieszkalny.

„W ramach inwestycji projektuje się budynek mieszkalny wielorodzinny. Projektuje się łącznie 9 kondygnacji. W budynku projektuje się 2 kondygnacje hal garażowych, w tym jedną zagłębioną w terenie od stron południowej i wschodniej oraz częściowo od północnej. Zagospodarowanie obejmuje wykonanie wjazdu, ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi, pochylni do garaży dla samochodów, dojść pieszych z drogi publicznej oraz z drogi wewnętrznej, budowę śmietnika, zagospodarowanie zieleni niskiej i średniej oraz wykonanie przyłączy niezbędnych mediów do budynków mieszkalnych. Planowana inwestycja będzie wymagała wycinki 10 drzew” - czytamy we wniosku skierowanym do prezydenta i Rady Miejskiej.

Koncepcję architektoniczno-urbanistyczną inwestycji przygotowała elbląska firma Atelier Hoffmann. W budynku ma powstać od 40 do 60 mieszkań o powierzchni od 26 do 158 m kw., 55 miejsc postojowych, w tym 51 w podziemnym parkingu (naziemne mają być dla osób niepełnosprawnych).

W projekcie uchwały wskazano, że inwestor spełnił wszelkie wymogi nałożone na niego przez ustawę lex deweloper i odniósł się do uwag niektórych instytucji, opiniujących koncepcję architektoniczno-urbanistyczną. Na przykład Sanepid wskazywał na to, że mieszkańcom tego budynku nie zapewniono placu zabaw i miejsca do rekreacji, a departament gospodarki nieruchomościami i geodezji wskazywał na kolizję z planami budowy w sąsiedztwie dużego publicznego parkingu.

Co dalej z osiedlem na Dąbrowskiego?

Wymogi ustawy lex deweloper spełnił też inwestor - EL Invest Development z Mławy, który planuje budowę osiedla przy ul. Dąbrowskiego. Zakłada on zbudowanie tu trzech budynków mieszkalnych, w sumie od 65 do 77 mieszkań o powierzchni od 27 do 95 metrów kwadratowych

„Tereny przeznaczone pod inwestycję mieszkaniową w chwili obecnej są wolne od jakiegokolwiek zainwestowania. W ramach inwestycji projektuje się budowę 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą w terenie w postaci: przyłączy niezbędnych mediów, wewnętrznej drogi dojazdowej, miejsc parkingowych, dojść i dojazdów do budynków, placu zabaw oraz terenów zielonych. Pod budynkami zaprojektowano hale garażowe, które pomieszczą do 70 miejsc postojowych pozostała część jako miejsca naziemne do strony zachodniej przy drodze wewnętrznej, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych” - czytamy we wniosku.

... a tak przy ul. Dąbrowskiego (materiały inwestora)

- Należy zweryfikować prawidłowość lokalizowania miejsc postojowych od najbliższych okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w projektowanych budynkach mieszkalnych, miejsca do składowania odpadów stałych. Należy zweryfikować czas nasłonecznienia w pokojach mieszkalnych oraz zweryfikować prawidłowość nasłonecznienia projektowanego placu zabaw dla dzieci – napisali w opinii do koncepcji architekoniczno-urbanistycznej przedstawiciele Sanepidu.

Projekty obu uchwały w sprawie zgody na lokalizację tych inwestycji radni mają rozpatrywać na najbliższej sesji 26 listopada. Jeśli je przegłosują, inwestorzy będą mieli trzy lata na uzyskanie pozwolenia na budowę.