Ratusz pyta o elektromobilność

Elbląski ratusz przystąpił do opracowania strategii rozwoju elektromobilności Elbląga 2020+. Urzędnicy opracowali ankietę mającą pomóc poznać oczekiwania elblążan w tej kwestii. I zapraszają do jej wypełnienia.

W związku z przystąpieniem do opracowania dokumentu strategii rozwoju elektromobilności Elbląga 2020+, zapraszamy mieszkańców do udziału w ankiecie mającej na celu zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem na terenie Elbląga. Docelowo, zebrane dane posłużą do identyfikacji obszarów, w których możliwy będzie rozwój nowoczesnej i niskoemisyjnej komunikacji. Ankieta dostępna jest tutaj.

Składa się z dziewiętnastu pytań i ma charakter anonimowy. Odpowiedzi na pytania będą stanowić wkład w planowanie dalszego rozwoju miasta i zmiany w polityce transportowej. Ankietę można wypełniać do 28 lutego br. Zapraszamy do dzielenie się Państwa doświadczeniami!