Rekordowa liczba cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

W Elblągu liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na koniec kwietnia wyniosła 5144 osób. Najczęściej zatrudniamy obywatel Ukrainy jest ich obecnie blisko cztery i pół tysiąca.

Liczba ubezpieczonych cudzoziemców wyniosła w kwietniu 2021 r. 780,5 tys. i wzrosła w stosunku do lutego 2020 r. o 110,3 tys., a w stosunku do marca 2021 r. – o 14,5 tys. Największy wzrost w stosunku do marca br. odnotowujemy w przypadku obywateli Ukrainy – o 10,3 tys.

- Epidemia Covid-19 niewątpliwie miała wpływ na liczbę cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń. Po spadku w drugim kwartale, w drugiej połowie 2020 r. ponownie rosła liczba obcokrajowców – do najwyższego w historii poziomu. W grudniu 2020 r. w ZUS było zarejestrowanych już ponad 725 tys. obcokrajowców. Z kolei najnowsze dane mówią o ponad 780 tys., cudzoziemcach, co można określić rekordem – mówi Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego.

- Duży wzrost liczby obywateli Ukrainy w Polsce w dwóch ostatnich kwartałach 2020 r. był wynikiem odblokowania granic po okresie pierwszego lockdownu – dodaje rzeczniczka

Liczba cudzoziemców jest ważną informacją nie tylko dla systemu ubezpieczeń społecznych. Dane gromadzone w ZUS dotyczące obcokrajowców są ważne również z punktu widzenia całej gospodarki np. rynku pracy. Tradycyjnie wśród obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczeń największą grupę stanowili obywatele Ukrainy - ok. 75 proc.

Od kilkunastu lat liczba cudzoziemców, którzy legalnie mieszkają i pracują w Polsce, systematycznie rośnie. Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obejmują tylko osoby zatrudnione w taki sposób, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. W statystykach nie są więc ujęci zagraniczni pracownicy, którzy wykonują pracę na umowę o dzieło lub też pracują nielegalnie, bez pozwoleń i stosownych umów. Należy jednak pamiętać, że nie każdy legalnie pracujący w Polsce cudzoziemiec musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w ZUS. Niektórzy z nich pracują na umowach nieoskładkowanych lub ubezpieczają się KRUS.

Obcokrajowcy najczęściej podejmują pracę w branży przemysłowej, transportowej i budowlanej. Sporo osób związana jest również z usługami i handlem.

W oddziale ZUS w Elblągu liczba ubezpieczonych pracowników z podziałem na poszczególne narodowości:

Ukraińska 4368

Białoruska 317

Gruzińska 273

Mołdawska 95

Bangladeska 91