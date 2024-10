Remont drogi na Mierzeję na finiszu

W niedzielę (27 października) ma zakończyć się przebudowa drogi 501 na Mierzeję Wiślaną. Obecnie trwają tam prace wykończeniowe.

27 września wykonawca, czyli firma Budimex, zgodnie z umową powinna zakończyć prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 501 między Stegną a Krynicą Morską. Złożyła jednak wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich o przedłużenie tego terminu o miesiąc. Rozpatrzono go pozytywnie.

- Strony podpisały aneks do umowy wydłużający termin wykonania robót budowlanych do 27 października 2024 roku, dlatego też na drodze wojewódzkiej nr 501 trwają dalej prace budowlane, polegające na robotach brukarskich (ciągi piesze, pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe i parkingowe) w miejscowościach Kąty Rybackie i Sztutowo – informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Wprowadzana jest stała organizacja ruchu. - Wykonywane jest oznakowanie poziome, montowane jest oznakowanie pionowe drogi oraz prowadzone są różne roboty wykończeniowe, na przykład humusowanie – informuje ZDW w Gdańsku.

Po 27 października, jak zapowiada ZDW, rozpocznie się procedura odbioru. - Wydłużenie terminu nie wiąże się ze wzrostem kosztów inwestycji dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – informuje ZGW.

Przypomnijmy, że przebudowa drogi nr 501 na tym odcinku jest finansowana z programu Polski Ład i budżetu samorządu województwa pomorskiego. Wartość dofinansowania rządowego wynosi ok. 63,3 mln zł, koszt całości inwestycji to 101 mln zł. Prace objęły łącznie 17,2 km drogi. Podczas nich droga była przejezdna, ale powodowały one spore utrudnienia w ruchu. Pisaliśmy o nich wielokrotnie.