Remont torów bez utrudnień dla pasażerów

Po remoncie, który ma się zakończyć w grudniu, składy pasażerskie będą mogły pokonywać trasę Elbląg-Malbork z prędkością do 160 km na godzinę. Podczas prac wykorzystana zostanie specjalistyczna maszyna PUN.

- Wymienimy nawierzchnię obu torów. Będą nowe, bezstykowe szyny i podkłady strunobetonowe, co przełoży się na ograniczenie hałasu i lepszy komfort jazdy. Oczyszczona i uzupełniona zostanie podsypka tłuczniowa, a sieć trakcyjna zostanie wyregulowana. Do prac wykorzystamy maszynę do potokowej wymiany nawierzchni PUN, umożliwiającą szybkie i zautomatyzowane prowadzenie robót torowych, z jednoczesnym usuwaniem zużytych elementów i układaniem nowych. Dodatkowo, kierowcy przejadą sprawniej przez tory dzięki wymianie nawierzchni na 17 przejazdach kolejowo – drogowych m.in. w Fiszewie, Oleśnie i Karczowiskach Górnych – informuje Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP PLK.