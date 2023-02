Rewitalizacja po elbląsku. Przyjdź na konsultacje

Około 15 procent powierzchni Elbląga, zamieszkałych przez około 27 procent mieszkańców ma zostać objętych Gminnym Programem Rewitalizacji, który będzie obowiązywał w latach 2023-2030. W poniedziałek i wtorek w Ratuszu Staromiejskim odbędą się spotkania konsultacyjne w tej sprawie dla mieszkańców.

Co kryje się pod pojęciem rewitalizacji? Jak stanowi ustawa, to proces „wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”. Taki program jest w wielu przypadkach potrzebny, by uzyskać unijne i państwowe dofinansowanie na realizację wielu inwestycji i działań społecznych.

Elbląski samorząd taki program właśnie tworzy i ma on obowiązywać na lata 2023-2030. Powstała już diagnoza, które obszary w Elblągu zostały uznane za zdegradowane, a które z nich mogą być objęte programem rewitalizacji. Pod uwagę brano wiele czynników społecznych, jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, oraz negatywne zjawiska gospodarcze, środowiskowe, techniczne czy funkcjonalne, wśród nich np. stosunek liczby mieszkań komunalnych bez centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do liczby lokali komunalnych, wielkość emisji CO2 na 1000 mieszkańców, liczbę podmiotów gospodarczych według miejsca prowadzenia działalności na 1 000 mieszkańców, liczbę procedur niebieskich kart na 1 000 mieszkańców, liczbę zarejestrowanych bezrobotnych na 1 000 mieszkańców czy liczbę organizacji pozarządowych na 1 000 mieszkańców i wiele innych.

Ustawa o rewitalizacji mówi, że obszar rewitalizacji nie może mieć powierzchni większej niż 20 procent powierzchni miasta i może być zamieszkały przez nie więcej niż 30 procent liczby mieszkańców miasta. W Elblągu objął on 15 procent powierzchni miasta, zamieszkałą przez 27 proc. mieszkańców. Między innymi dzielnice Zawodzie, Zatorze, Osiek, Wyspę Spichrzów, część Śródmieścia, Witoszewa czy część Kępy Północnej. Na tym etapie, mimo uznania za obszar zdegradowany, w programie rewitalizacją ma nie być objęta dzielnica Warszawskie Przedmieście czy okolice dworca Elbląg-Zdrój. Szczegóły prezentujemy na mapie obok, obszar rewitalizacji jest zaznaczony fioletowym kolorem i poprzecznymi liniami.

Każdy mieszkaniec ma wpływ na to, jak docelowo Gminny Program Rewitalizacji będzie wyglądał. Od 30 stycznia do 2 marca trwają konsultacje społeczne, podczas których można zgłaszać swoje uwagi. Pisemnie – na formularzu (link poniżej) przesłanym do Urzędu Miejskiego – lub ustnie w Departamencie Strategii i Rozwoju ul. Łączności 1 (budynek USC, I piętro, pokój nr 14), w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Odbędą się także dwa spotkania dla mieszkańców związane z Gminnym Programem Rewitalizacji. 13 lutego o godz. 16 w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się debata o obszarze rewitalizacji połączona z wykładem o zasadach planowania i prowadzenia rewitalizacji, a 14 lutego o godz. 16 (również w Ratuszu Staromiejskim) – odbędzie się spotkanie konsultacyjne. - Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony raport podsumowujący ich przebieg oraz zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Szczegóły dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z formularzem konsultacyjnym znajdziecie w poniższych linkach.



