Rockfin otworzył nową fabrykę

To jest Dobra Novina dla Elbląga. Rockfin - światowej klasy firma inżynierska działająca w obszarze projektowania i produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu energetycznego jak również Oil&Gas - otworzył oficjalnie swój nowy zakład produkcyjny. To tu powstają układy pomocnicze do turbin gazowych i parowych dla klientów na całym świecie. Zobacz zdjęcia z uroczystego otwarcia fabryki.

W uroczystym otwarciu nowego zakładu produkcyjnego Rockfin w Nowinie wzięło udział około dwustu osób: pracownicy firmy, przedstawiciele zarządu i wielu zaproszonych gości.

Siła i sprawność

- Bez wątpienia 10 maja 2024 roku wpisuje się we wspaniałą historię firmy Rockfin. Historię, którą tworzymy my wszyscy. Dzisiaj zespół Rockfin to ponad 1000 osób na naszym pokładzie. Wspaniałych ludzi, którzy z dużą pasją, chęcią, wolą walki podchodzą do codziennych zadań – mówił podczas oficjalnego otwarcia zakładu produkcyjnego Rockfin Michał Wróblewski, dyrektor generalny i prezes zarządu Rockfin. - To osoby utożsamiające się z naszą misją, naszymi wartościami, które płyną z samego źródła. A źródłem tym jest nazwa naszej firmy – Rockfin. Rock – czyli skała, która symbolizuje stabilność, bezpieczeństwo, siłę i moc. Fin – czyli płetwa, która jest symbolem zwinności, sprawności, umiejętności szybkiego działania i osiągania celów. To te wartości – jestem przekonany – motywują nas do ciągłego doskonalenia i skierują nas do podejmowania nowych wyzwań i przypominają o tym, że warto mieć cele, marzenia i je realizować. Dzisiaj tutaj w Elblągu jesteśmy świadkami realizacji kolejnego z naszych marzeń. A wiele jeszcze przed nami – mówił prezes. – Drodzy, Rockfinowcy, przekazujemy na wasze ręce tę nowoczesną wspaniałą fabrykę. Bądźcie dumni z tego, co robicie, bądźcie tutaj szczęśliwi, dbajcie o tę fabrykę i ją rozwijajcie.

Jestem przeszczęśliwy

Oficjalne otwarcie nowego zakładu produkcyjnego Rockfin było okazją do podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Najwięcej energii, serca i czasu w ten projekt, co podkreślali wszyscy obecni na uroczystości, włożył Kasjan Woźniak, dyrektor zakładu Rockfin w Nowinie, który stworzył go razem ze współpracownikami „od kartki papieru”.

(fot. Anna Dembińska)

– To miejsce tutaj to jest moje trzecie dziecko. Czuje się za nie odpowiedzialny. Wiele serca i wyrzeczeń zostało tutaj włożone – mówił wyraźnie wzruszony dyrektor, opowiadając, jak to idea rzucona w 2022 roku przez prezesa Michała Wróblewskiego, by zbudować w Elblągu nową fabrykę, stała się faktem. – Bez zastanowienia powiedziałem Michałowi, że podejmę to wyzwanie. Tak naprawdę, to był ciężki czas. Szukaliśmy przestrzeni produkcyjnej, która w pełni spełni nasze wymagania pod kątem infrastruktury, uzbrojenia hali produkcyjnej we wszystkie sprzęty, które są potrzebne do budowy naszych elementów i układów. Długo rozmawialiśmy z firmą Delta, by stworzyć to miejsce. By Rockfin mógł się rozwijać, by był dobrą nowiną dla Elbląga. Udało się i jestem z tego tytułu przeszczęśliwy – mówił Kasjan Woźniak.

To jeszcze nie koniec

Rockfin to światowej klasy firma inżynierska z branży energetycznej, która główną siedzibę ma w Małkowie koło Gdańska. Pojawiła się w Elblągu w maju 2022 roku, otwierając najpierw biuro techniczno-handlowe przy ul. Stoczniowej. W kwietniu 2023 roku rozpoczęła działalność produkcyjną w wynajmowanej hali przy ul. Malborskiej. Miesiąc później podpisała umowę z firmą Delta na długoterminowy wynajem i budowę nowego zakładu Dobra Novina koło Elbląga, by za kolejne 12 miesięcy rozpocząć w nim pełną produkcję.

- W 2019 roku otworzyliśmy halę w Gorlicach o powierzchni 900 m, rok temu kolejną w Gorlicach o powierzchni 3000 metrów. Dzisiaj świętujemy otwarcie nowoczesnej hali o powierzchni 4600 m. Jeszcze nie wiem, co będzie następne, ale z pewnością wiemy, że to jeszcze nie koniec i kolejne otwarcia przed nami – mówił podczas otwarcia Paweł Jaszewski, wiceprezes firmy Rockfin.

- Ta inwestycja nie jest tylko po to, by firma osiągała zyski, by właściciel zarabiał, a my otrzymywali wynagrodzenia płacone na czas. Robimy to również po to, bo czujemy odpowiedzialność, jaka na nas ciąży. Jest związana z projektami, jakie realizujemy. Rockfin - poprzez projekty, technologie, efektywność jaką osiągamy - przyczynia się do tego, że zmiany klimatu, jakie są przed nami, jesteśmy w stanie powstrzymać. Każdy z nas dokłada swoją cegiełkę w tym kierunku, abyśmy za 20-30 lat moglibyśmy naszym dzieciom i wnukom powiedzieć: spośród tysiąca firm, w których mogliśmy pracować; spośród tysiąca rzeczy, które mogliśmy robić, my wybraliśmy te działania, by czynić ten świat lepszym – dodał Michał Markowski, wiceprezes firmy Rockfin.

Produkują na cały świat

W Dobrej Novinie powstają układy pomocnicze dedykowane dla turbin gazowych, parowych i kompresorów dla klientów zlokalizowanych na całym świecie. Rockfin w tej kwestii ściśle współpracuje ze światowymi liderami jak MAN, General Electric, Siemens Energy czy Mitsubishi Heavy Industry. W Elblągu Rockfin wyprodukował już 35 takich systemów, stworzył tu już ponad 120 nowych miejsc pracy i szuka kolejnych specjalistów.