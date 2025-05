Rozstrzygnęli przetarg na gastronomię przy basenie

Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Spośród siedmiu chętnych firm wyłoniono jedną zwycięską, która wydzierżawi nieruchomość z przeznaczeniem na prowadzenie gastronomii w Parku Wodnym Dolinka. To firma TAKE IT EASY Kamila Fidala z siedzibą w Gdańsku.

Przypomnijmy, że w poszczególnych miejscach parku wodnego, który wkrótce zostanie otwarty, mają być prowadzone lokal typu fast-food, kawiarnia, na terenie parku nie dopuszcza się natomiast sprzedaży alkoholu. Umowa dzierżawy ma obejmować trzy sezony letnie od 2025 do 2027 roku, gastronomia ma działać w tych samych godzinach, co park wodny (od otwarcia do 17 sierpnia w godz. 9-20, od 18 sierpnia do 31 sierpnia – 9-19, od 1 września do zamknięcia – w godz. 10-18). Park wodny ma zostać otwarty na przełomie czerwca i lipca. Zakończenie funkcjonowania obiektu w każdym sezonie ma być zależne od pogody, „około 7/15 września”. - Przy wyborze oferty wydzierżawiający kieruje się dwoma kryteriami, z których każdy ma przyporządkowaną wagę po 50 punktów. Jednym z kryteriów jest oferowana wysokość czynszu miesięcznego dzierżawy, a drugim kryterium jest oferowany sposób prowadzenia działalności gastronomicznej, czyli koncepcja funkcjonalno-użytkowa. Cena wywoławcza wynosiła 2 549,01 zł brutto. Oferenci zaproponowali kwoty od 2899 zł do 22.140 zł brutto - informował nas przed rozstrzygnięciem postępowania MOSiR, zastrzegając, że jedna z ofert została odrzucona z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Oferty złożyły firmy PPHU Milena Jarmoła z Błudowa, SĄSIEDZI Spółka Cywilna Tomasz Pieciukiewicz i Paweł Ukleja z Elbląga, Firma Handlowa ”Rudnicki” Katarzyna Rudnicka z Elbląga, TAKE IT EASY Sp. z o.o. z Gdańska, DEVKAR Karol Gąsienica ”Fronek” z Gdańska, GASTRONOM Zofia Żukowska z Elbląga, NARUSA GASTRO Sp. z o.o. z Fromborka. MOSiR nie podał w Biuletynie Informacji Publicznej wysokości kwot poszczególnych ofert, z zawiadomienia o wyniku przetargu wynika jednak, że wygrała oferta z najwyższą proponowaną kwotą, czyli 22 140 zł miesięcznie. Przypomnijmy jeszcze, że nowe kąpielisko będzie kosztować 90 mln zł, z czego 65 mln to dofinansowanie z funduszy rządowych.

TB