Skończy się koszmar kierowców w drodze do Malborka

- Większość prac na 10,5-kilometrowym odcinku drogi krajowej nr 22 między Królewem a granicą województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego zostanie zakończona w tym roku – informuje gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowej i Autostrad. Jeszcze we wrześniu jest planowane puszczenie ruchu po nowej nawierzchni. Z kolei prace w Starym Polu mają się zakończyć wiosną przyszłego roku.

Dojazd z Elbląga do Malborka, szczególnie na odcinku od Fiszewa, to od wielu miesięcy dla kierowców droga przez mękę. Gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że do końca rok zapewni pełną przejezdność na odcinku od Starego Pola do Malborka.

- Aktualnie pozostały do zakończenia roboty brukarskie, humusowanie i umacnianie rowów. Jeszcze we wrześniu br. wykonana zostanie warstwa ścieralna oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak montaż barier ochronnych i malowanie oznakowania poziomego. Za Starym Polem na odcinku w nowym śladzie zakończono wykonywanie prac drogowych. W pierwszej połowie września br. planowane jest puszczenie ruchu. Stara konstrukcja drogi będzie sfrezowana i w tym miejscu wykonane zostaną nasadzenia drzew – informuje gdański oddział GDDKiA

Dodaje, że w trakcie prowadzenia robót w Starym Polu nastąpiła kolizja z nieprzewidzianymi sieciami podziemnymi, przez co pewien zakres prac będzie wykonany na wiosnę 2025 r. - Stopień zaawansowania robót przekroczył 65 proc. – informuje GDDKiA.

Inwestycja obejmuje w sumie ok. 10,5 km drogi krajowej nr 22, która będzie dostosowana do nośności 11,5 ton na oś. To odcinek od Malborka do granicy województwa pomorskiego z warmińsko-mazurskim na wysokości Fiszewa.

- Na trasie zostaną przebudowane skrzyżowania, skorygowane będą łuki poziome i spadki poprzeczne. Przebudowany zostanie również system odwodnienia i zbiorników retencyjnych oraz przepusty pod DK22. Na całej długości odcinka powstanie ścieżka pieszo-rowerowa wraz z miejscem postoju oraz kanał technologiczny. Prace budowalne przewidują również przebudowę kolidującej z inwestycją infrastruktury technicznej.

GDDKiA czeka jeszcze modernizacja ok. 3,5-kilometrowego odcinka od Królewa do Malborka (odwołała się od wydanej decyzji środowiskowej w tej sprawie), a także przebudowa drogi nr 22 od Elbląga do granicy z województwem pomorskim. Ta ostatnia inwestycja jest obecnie na etapie projektowania. Planowany termin realizacji rozbudowy odcinków Fiszewo-Jegłownik i Jegłownik-Elbląg to lata 2026-2029, natomiast realizacja obwodnicy Jegłownika, w systemie projektuj i buduj, przewidziana jest na lata 2027-2030.