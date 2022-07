Skrót przez byłe koszary prawie gotowy

Można już przejechać drogą łączącą ul. Akacjową z Lotniczą, przez teren byłych koszar. Urzędnicy zastrzegają, że dojazd jest możliwy na razie dla znajdujących się tu firm i mieszkających w pobliżu mieszkańców. - To jeszcze plac budowy, wkrótce rozpoczną się prace dotyczące oznakowania drogi – dowiedzieliśmy się w ratuszu. Zobacz zdjęcia.

Modernizacja 1,1-kilometrowego odcinka między ul. Akacjową a Lotniczą rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku i ma się zakończyć w lipcu. Prace realizuje firma MTM. - W ubiegłym tygodniu została położona nawierzchnia, wkrótce rozpoczną się prace przy oznakowaniu drogi – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Nowa droga ma dwa pasy ruchu (szerokości 6 m), zatoczki autobusowe, chodnik i ścieżkę rowerową. Powstała też kanalizacja deszczowa, nowe oświetlenie. Inwestycja miała kosztować 8,5 mln złotych. Miała, bo wskutek rosnących cen materiałów budowlanych będzie droższa. - Trudno jeszcze na tym etapie powiedzieć o ile. Trwają negocjacje z wykonawcą w tej sprawie. Dokładny kosztorys będzie znany po zakończeniu prac – dodaje Łukasz Mierzejewski.

Po położeniu nawierzchni drogowcy zdjęli bariery grodzące przejazd kierowcom. - Dojazd jest możliwy dla firm znajdujących się na terenie byłych koszar i mieszkających w pobliżu mieszkańców. To nadal jest plac budowy, po zakończeniu oznakowania i odbiorach technicznych droga zostanie udostępniona dla wszystkich – dodaje Łukasz Mierzejewski.

Co ciekawe, w projekcie inwestycji przewidziano także zamontowanie na tym odcinku... sygnalizacji świetlnej.

- Przygotowano odpowiednią infrastrukturę do sygnalizacji świetlnej wzbudzanej, która ma w przyszłości powstać na potrzeby Aeroklubu Elbląskiego. Aeroklub jest użytkownikiem hangaru, który znajduje się po drugiej stronie drogi, na terenie byłych koszar. Ma służyć do przechowywania samolotów, a sygnalizacja ma usprawnić ruch, gdy samoloty będą przetaczane w kierunku lotniska. Powstały do tego celu odpowiednie zjazdy z drogi. Kwestie montażu sygnalizacji i jej finansowania będą poruszane w rozmowach z przedstawicielami aeroklubu – dodaje Łukasz Mierzejewski.

Przypomnijmy, że elbląski samorząd otrzymał dwa miliony złotych dofinansowania na budowę tej drogi z budżetu państwa. Zmodernizowany odcinek jest dogodnym skrótem dla osób jadących z Zatorza w stronę wyjazdu z Elbląga na Warszawę i Braniewo i odwrotnie.