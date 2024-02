Spór zbiorowy w EPWiK. Poszło o płace

Jeden ze związków zawodowych działających w Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji wszedł spór zbiorowy z pracodawcą. Zdaniem związkowców wynagrodzenia pracowników są zbyt niskie.

W spór zbiorowy z EPWiK wszedł Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Usług w Elblągu.

- Większość pracowników o długim stażu pracy zarabia łącznie ze wszystkimi dodatkami kwoty w okolicach 5000 zł brutto, a więc kwotę niewiele wyższą od płacy minimalnej. Stąd nasz związek domaga się między innymi dodatku za staż pracy, ale też wprowadzenia mechanizmu podwyżki płac uwzględniającego średni wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej i inflacji oraz opracowania jasnych kryteriów określających możliwe nierówności płacowe wśród pracowników na tych samych stanowiskach – czytamy na stronie Związkowej Alternatywy, w której elbląski związek jest zrzeszony.

Związkowcy domagają się również wliczenia do pensji zasadniczej 10 procent premii. - W ramach sporu zbiorowego doszło już do pierwszego spotkania, ale niestety nie udało się na nim osiągnąć żadnego porozumienia. Pracodawca póki co nie chce wyjść naprzeciwko oczekiwaniom strony związkowej, choć jej roszczenia są bardzo niewygórowane – uważają związkowcy.

W EPWiK działają trzy związki zawodowe. - Rozmawiamy z wszystkimi trzema związkami, jeden z nich zdecydował się na rozpoczęcie sporu zbiorowego – powiedział nam Marek Misztal, prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. - Znamy możliwości spółki w sprawie wynagrodzeń. Związkowcy również powinni zdawać sobie sprawę, że wynagrodzenia tak naprawdę opłacają mieszkańcy, że spółka musi również środki na koszty związane z amortyzacją zrealizowanych inwestycji i pożyczek, które zaciągnęła na ich realizację. Rozmowy na temat wynagrodzeń trwają, a spór zbiorowy można traktować jako formę nacisku – dodał prezes EPWiK w rozmowie z nami.

Z raportu o działalności miejskich spółek za 2022 rok (ostatni raport, jakim dysponujemy) wynikało, że wówczas przeciętne miesięczne wynagrodzenie w EPWiK wynosiło 5913 złotych brutto.