Stacja Elbląg przy Fredry

Władze miasta sprzedały prawo do użytkowania wieczystego działki przy ul. Fredry, przy torach kolejowych, gdzie ma powstać budynek usługowy. W przetargu wystartował tylko jeden oferent, który wylicytował nieruchomość za 606 tys. zł netto.

Działka przy ul. Fredry w sąsiedztwie torów kolejowych i ogrodów działkowych, ma powierzchnię 1,8 tys. m kw. Nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, ale na mocy decyzji o warunkach zabudowy, wydanej przez prezydenta jeszcze w 2021 roku, może tu powstać budynek usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 600 tys. zł netto. W przetargu wziął udział tylko jeden oferent – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Stacja Elbląg, która podbijając cenę o jedno postąpienie zaoferowała 606 tys. zł netto (plus VAT). Wkrótce władze miasta powinny podpisać ze zwycięzcą przetargu umowę sprzedaży.

Nabywca będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy działki do 31 grudnia 2024 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2026 roku.