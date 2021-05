Szkolenie i dyżur ZUS

1 czerwca odbędzie się kolejne szkolenie i dyżur telefoniczny z ekspertami ZUS Oddziału w Elblągu. W tym dniu na naszych klientów będą czekać eksperci, którzy odpowiedzą na pytania z różnej tematyki.

- dyżur telefoniczny 1 czerwca na temat świadczeń przysługujących nauczycielowi w godz. 8 do 13 pod numerem (55) 641 92 87.

- bezpłatne szkolenie on-line 01 czerwca, o godz. 13 na temat postępowania w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych, zasad kompletowania dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe oraz wysokości osiąganego przychodu dla potrzeb ustalania podstawy wymiaru świadczenia. W trakcie szkolenia omówimy:

- Zasady i podstawy prawne dotyczące kompletowania dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń emerytalno-rentowych.

- Wysokość osiąganego przychodu dla potrzeb ustalania wysokości podstawy wymiaru świadczenia.

- Zasady pozyskiwania dokumentów od uprawnionych przechowawców.

Zapisy na szkolenie przyjmujemy do 31 maja 2021 r., tylko mailowo na adres Elblag_szkolenia@zus.pl .

W zgłoszeniach na szkolenia prosimy o podanie:

- Adresu e-mail, na który wyślemy zaproszenie.

- Datę i temat szkolenia.

- Numer telefonu do kontaktu.

Szkolenie prowadzone będzie za pośrednictwem Cisco Webex Meeting. W dniu spotkania na wskazany przez Państwa adres mailowy wyślemy link do wydarzenia. Dołączenie do spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w treści maila przycisku Join meeting (dołącz do spotkania).

Serdecznie zapraszamy.