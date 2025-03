Szpital czeka rozbudowa

Ministerstwo Zdrowia przyznało 20 mln zł dotacji na rozbudowę pasłęckiego szpitala, tamtejszy ZOL ma dzięki temu mieć 60 łóżek, co zwiększy dostępność oferowanych tam świadczeń.

Jak czytamy na stronie internetowej powiatu elbląskiego, „Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Pasłęku obecnie posiada trzydzieści łóżek, w tym 5 łóżek dla pacjentów wymagających długotrwałej terapii oddechowej przy użyciu respiratora. Do zakładu są przyjmowani pacjenci przewlekle chorzy, wymagający ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym”.

W tym tygodniu ogłoszono zwycięzcę przetargu na rozbudowę szpitala celem powiększenia ZOL-u. Starało się o to 5 firm, wybrano przedsiębiorstwo Husaria Development z Gdańska. Cała inwestycja miała opiewać na niemal 26,8 mln zł, z czego 20 mln zł stanowi ministerialne dofinansowanie. Zwycięzca przetargu zaoferował swoje usługi za 28 mln zł, więc ostateczne koszty będą wyższe niż zakładano. Postępowanie przetargowe prowadził pasłęcki szpital.

- W poziomie parteru funkcjonowały będą 3 jednostki: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Dział Farmacji Szpitalnej oraz Laboratorium Hormonalno-Analityczne. Każda z nich będzie oddzielona architektonicznie od pozostałych. Zaprojektowany układ dróg komunikacji ogólnej umożliwia dostęp do każdej strefy z obu stron budynku (wejścia w elewacjach wschodniej i zachodniej), a także dojście do istniejącej klatki schodowej z windą, prowadzącej na wyższe kondygnacje bryły istniejącej, w tym do poradni specjalistycznych na I piętrze - czytamy m. in. w dokumentacji przetargu. Wyłącznie dla ZOL-u zostanie też w ramach prac zrealizowana m. in. nadbudowa budynku, określana jako jego II piętro.

"Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze i Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze zapewniają pielęgnację pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale nie są samodzielni ze względu na stan zdrowia. Ośrodki sprawują opiekę medyczną całodobowo. Głównie obejmują opieką pacjentów przewlekle chorych, z niepełnosprawnością lub po ciężkiej chorobie albo zabiegu operacyjnym. Długość pobytu w zakładzie jest uzależniona od stanu zdrowia i oceny w skali Barthel (skala służąca do oceny sprawności pacjenta i jego potrzeb w zakresie opieki – red.)" - przypomina Ministerstwo Zdrowia.

Prace dotyczące rozbudowy szpitala mają zostać zakończone za trzy lata.