Ta działka znalazła nabywcę

Mimo sytuacji zagrożenia epidemicznego przetargi na sprzedaż nieruchomości w elbląskim ratuszu odbywają się bez zakłóceń. Dzisiaj nabywcę znalazł grunt przy ul. Traugutta.

Nabywcą działki przy ul. Traugutta, o powierzchni 0,2 hektara, na której do 2017 roku znajdowały się przeznaczone do rozbiórki mieszkalne budynki komunalne, została osoba prywatna. Wylicytowała grunt za 810 tys. zł.

Działka jest uzbrojona w media komunalna i jest przeznaczona pod zabudowę mieszkalno-usługową. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do rozpoczęcia inwestycji do 31 grudnia 2023 roku i jej zakończenia do końca 2025 roku.

Nabywcy nie znalazła za to dzisiaj inna działka, o powierzchni 0,4 hektara, znajdująca się przy ul. Kilińskiego. Na niej również ma powstać zabudowa mieszkalno-usługowa. Cena wywoławcza to 674,5 tys. zł (plus VAT). Nikt jednak nie wpłacił wadium i przetarg zapewne wkrótce zostanie powtórzony.