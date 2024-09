Tą trasą poprowadzą nową sieć wysokiego napięcia

Polskie Sieci Energetyczne zaprezentowały trasę przebiegu nowej linii elektroenergetycznej, która ma połączyć stacje Gdańsk Błonia i Olsztyn Mątki. Poprowadzona zostanie ona miedzy innymi przez gminy Elbląg, Młynary oraz Rychliki. Sieć ma mieć moc 400 kV i posłużyć między innymi do wyprowadzenia energii z pierwszych polskich morskich farm wiatrowych.

Prace nad zaprojektowaniem trasy linii rozpoczęły się w 2020 roku. W tym czasie, jak informują PSE, zorganizowano około 60 spotkań w gminach, samorządach i jednostkach Lasów Państwowych, przez których teren linia przechodzi.

- Efektem 20 dyżurów konsultacyjnych z właścicielami działek i z mieszkańcami są korekty i zmiany na łącznie ponad 40 km trasy linii, m. in. w gminach: Pasłęk, Rychliki, Markusy, Świątki, Jonkowo. Łącznie przyjęto kilkaset uwag do pierwotnej koncepcji przebiegu linii. Wiele uwag dotyczyło lokalizacji słupów. Jeśli ukształtowanie terenu, względy techniczne i bezpieczeństwo pracy linii na to pozwalały, to zostały one uwzględnione. Nie zostały natomiast uwzględnione uwagi, które nie były uzasadnione społecznie, były niemożliwe do zrealizowania technicznie lub wzajemnie się wykluczały. Podczas konsultacji społecznych udało się wypracować trasę linii przebiegającą w większości przez grunty rolne, użytki zielone i lasy oraz możliwie maksymalnie oddaloną od zabudowań mieszkalnych – informują Polskie Sieci Energetyczne.

fot. arch. PSE

Inwestycja jest realizowana w oparciu o tzw. specustawę przemysłową z 2015 roku, mówiącą o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. PSE zapowiadają, że jeszcze w tym roku będzie złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji. Równolegle ma być przygotowywany przetarg, który wyłoni jej wykonawcę.

- Budowa linii jest związana między innymi z możliwością wyprowadzenia energii z pierwszych polskich morskich farm wiatrowych. - Planowana inwestycja będzie ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, poprawi bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej w całym regionie i stworzy nowe możliwości inwestycyjne – informują PSE.

Uruchomienie nowej linii planowane jest na 2028 rok. Przypomnijmy, że w 2022 roku powstała petycja do PSE w sprawie przebiegu tej linii na terenie Żuław Elbląskich. Inwestycji sprzeciwiała się Fundacja Ochrony Zabytków Architektury Drewnianej. Pisaliśmy o tym między innymi w tym artykule.

Szczegółowy trasa przebiegu linii w linku.