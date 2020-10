Tak minął wrzesień na przekopie

Trwa budowa falochronów i sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanej, pogłębiana jest ta część Zatoki Gdańskiej, która ma stanowić część basenu portu osłonowego dla kanału przez Mierzeję Wiślaną. Co jeszcze słychać na budowie przekopu? Zobacz zdjęcia, film i ujęcia inwestycji z drona.

W rejonie Zatoki Gdańskiej wykonywane jest pogłębienie akwenu na obszarze basenu portu osłonowego, tak by statkami mogło odbywać się dowożenie kamienia hydrotechnicznego ze Skandynawii. Rozpoczęło się wykonywanie narzutów kamiennych na odcinku nasady falochronu zachodniego i wschodniego. Trwa produkcja betonowych elementów prefabrykowanych tzw. X-bloków, które będą zabezpieczać falochrony przed falami.

W rejonie kanału żeglugowego pogrążana jest ścianka szczelna w obszarze śluzy oraz kieszeni bram śluzy, wykonywana jest też przesłona zapewniająca szczelność pod dnem śluzy. Na tym terenie trwają wykopy, ale też powstają nasypy pod drogi docelowe, wraz z umacnianiem skarp. Na moście południowym zakończyły się prace żelbetowe, obecnie wykonywana jest platforma robocza, która posłuży do scalania konstrukcji stalowej. Nad kanałem powstaną dwa mosty obrotowe, umożliwiające ciągłe utrzymanie ruchu samochodowego, niezależnie od przepływających nową drogą wodną jednostek.

NDI/BESIX - Budowa Kanału Żeglugowego - raport 10/2020 from Grupa NDI on Vimeo.

- Obiekty mostowe będą spełniały funkcję usprawnienia komunikacji pomiędzy wschodnią a zachodnią częścią Mierzei Wiślanej – mówi Dominik Wróblewski, kierownik budowy z konsorcjum NDI/Besix, generalnego wykonawcy prac. - Obiekty mostowe są w konstrukcji stalowej. Długość przęsła to 62 metry, szerokość 17 metrów. Są to mosty obrotowe. W chwili przepływania jednostki przez kanał żeglugowy most będzie się obracał prostopadle do kanału żeglugowego.

Na Zalewie Wiślanym wykonywana jest sztuczna wyspa. Trwa pogrążanie ścianek szczelnych tworzących jej obwiednię. Montowane są ściągi i stopniowo zasypywana jest grodza.

- Prace w okresie jesienno-zimowym będą kontynuowane zgodnie z harmonogramem. – mówi kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Najbliższe tygodnie to kontynuacja prac pogłębiarskich na Zatoce Gdańskiej w porcie osłonowym oraz wykonywanie narzutów kamiennych. Do końca tego roku pogrążone zostaną ścianki w obrębie całego kanału żeglugowego, a od października montowane są mikropale i odwodnienie. Zaczynają się także roboty żelbetowe. Podobnie w rejonie śluzy montowane są mikropale i odwodnienie. Dodatkowo wykonywana jest tam przesłona jet-grouting.

W dalszym ciągu wykonywane będą wykopy w rejonie kanału (prace ziemne), a na początku przyszłego roku rozpoczną się prace pogłębiarskie. W listopadzie ma rozpocząć się montaż konstrukcji stalowej mostu południowego, a na moście północnym będą toczyć się roboty żelbetowe na przyczółkach, wykonywane będą izolacje ścian przyczółków oraz zasypki. Do końca listopada w stanie surowym gotowy będzie budynek bosmanatu.

Budowa kanału na Mierzei Wiślanej zgodnie z harmonogramem powinna zakończyć się w 2022 r.