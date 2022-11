Tak zmienia się port w Krynicy Morskiej

Trwają prace przy przebudowie portu jachtowego w Krynicy Morskiej. Wykańczany jest nowy budynek do obsługi portu, który pomieści zarówno zaplecze sanitarno-socjalne jak też bosmanat, centrum konferencyjno-szkoleniowe, jak też hangar do przechowywania sprzętu.

Inwestycję rozpoczęto od rozbiórki dawnego hangaru i budynku klubowego w porcie jachtowym. W ich miejsce powstaje nowy budynek do obsługi portu z zapleczem sanitarno-socjalnym, łączący w sobie funkcje bosmanatu, centrum konferencyjno-szkoleniowego oraz miejsce do przechowywania sprzętu wodnego.

- Najważniejszy element inwestycji to hangar żeglarski z zapleczem szkoleniowym, biurowym i rekreacyjnym, powstaną też pływające pomosty oraz parking. Aktualnie hangar jest przykrywany dachem z tytanowej blachy. W naszym klimacie ma to znaczenie, daje bowiem wieloletnią gwarancję. Hangar będzie obiektem szkoleniowym służącym żeglarzom, a port Krynicy Morskiej będzie mógł pomieścić ok. 100 jachtów - informuje Adam Ostrowski, burmistrz Krynicy Morskiej.

fot. arch. UM w Krynicy Morskiej

W hangarze powstaną dwie odrębne strefy: socjalno-biurowa oraz magazynowa. Wokół obiektu będą place manewrowe i postojowe dla jednostek, oświetlenie i tereny zielone. Do tego rozplanowany układ komunikacji pieszej gwarantujący swobodne przemieszczanie się oraz dostęp do wszystkich wejść do budynku, także z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Prace będą kosztowały ponad 7 mln zł, a 6,5 mln zł stanowi dofinansowanie unijne.

Przebudowa budynku w porcie jachtowym zbiegła się z rozbudową pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim, gdzie wydłużane jest nabrzeże (o 65,5 metrów w stronę Zalewu Wiślanego) i zabezpieczana skarpa. Do wbitych w dno pali zamocowany będzie pomost pływający o 13 miejscach postojowych. Zostanie również zakupiony dźwig portowy o unosie 12 ton na wysokość 12 metrów.

Prace nad rozbudową portu mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a koszt inwestycji wynosi 8 milionów złotych brutto. Znaczną część pokryje unijne dofinansowanie pochodzące ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.