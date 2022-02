Tak zmienia się rzeka Elbląg

W kwietniu minie rok od podpisania kontraktu na realizację drugiego etapu budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Co obecnie dzieje się na placu budowy? Zobacz zdjęcia.

- Rządowa inwestycja, polegająca na stworzeniu nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej do portu w Elblągu, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów, zostanie zakończona w 2023 roku. Prace w ramach drugiego etapu obejmują, między innymi, nowe rozwiązanie drogowe z ponad stumetrowym mostem obrotowym, likwidującym barierę komunikacyjną w miejscowości Nowakowo – mówi wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Aktualnie w ramach inwestycji, wykonawca drugiego etapu, firma Budimex wykonuje roboty hydrotechniczne, takie jak: pogrążanie ścianki szczelnej, roboty rozbiórkowe istniejących umocnień wraz z robotami podczyszczeniowymi, roboty mikropalowe, rozpoczęto również roboty żelbetowe.

- Budowany jest nowy most obrotowy, który zastąpi obecną, trudną nawigacyjnie przeprawę w miejscowości Nowakowo. W ramach drugiego etapu inwestycji realizowana jest również obudowa brzegów rzeki Elbląg na długości około 10,5 km, ma ona pozwolić na powstanie nowej drogi wodnej. Kolejnym bardzo istotnym przedsięwzięciem jest budowa 1,5 km nowej drogi powiatowej, która będzie łączyła się z nowym mostem obrotowym – mówi Andrzej Małkiewicz, Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Morskiego w Gdyni.

Zainstalowane zostały 4 zestawy do montażu ścianek szczelnych, które pracują z wody, oraz 3 zestawy działające z lądu. Mikropale instalowane są za pomocą 3 kotwiarek, w najbliższym czasie zostaną zmobilizowane 3 kolejne, które będą kotwiły ściankę z wody.

- Wykonujemy szereg prac na drugim etapie budowy Kanału Mierzei Wiślanej, m.in. roboty związane z budową nowego mostu w Nowakowie. Są to działania obejmujące instalację kleszczy na ściance szczelnej oraz przygotowywanie platform pod wzmocnienie podłoża, a także wykonanie pali CFA pod przyczółki mostowe. Realizujemy ponadto roboty związane z przyłączeniami, usuwaniem kolizji oraz prace wodociągowe i instalacje sanitarne – mówi Bartosz Michalski, Kierownik Budowy Budimex SA.

(fot. materiały prasowe Budimex)

Na budowie znajduje się około 12 jednostek pływających - pontonów obsługiwanych pchaczami. Pogrążonych zostanie ponad 9,5 tys. sztuk grodzic oraz wykonanych ponad 4,5 tys. mikropali, o łącznej długości ponad 163 km.

- Nowakowo, na terenie którego realizowany jest drugi etap inwestycji, jako wyspa połączone jest z lądem stałym mostem pontonowym, który w okresie przed inwestycją stanowił przeszkodę nawigacyjną. Nowy, obrotowy most o rozpiętości przęsła wynoszącej 103 metry, będzie obracał się wokół pionowej osi obrotu - czyli będzie odwodzony, a nie zwodzony. Most ma uwzględniać także rozwiązania drogowe. Jest on trzecim z mostów obrotowych budowanych w ramach całej inwestycji. Dwa pozostałe wykonało w ramach pierwszego etapu konsorcjum NDI/Besix. Południowym mogliśmy przejechać przez teren budowy do grudnia zeszłego roku, obecnie ruch odbywa się mostem Północnym – komentuje Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Wykonawcą drugiego etapu budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską jest firma Budimex S.A. Wartość kontraktu wynosi ponad 574 mln zł, a czas przewidziany na jego realizację to 24 miesiące (umowę podpisano 20 kwietnia 2021 roku).

Etap pierwszy, obejmujący prace na Zatoce Gdańskiej, Mierzei Wiślanej i Zalewie Wiślanym realizuje konsorcjum firm NDI/Besix. Inwestor, Urząd Morski w Gdyni jest aktualnie w trakcie przygotowania nowego przetargu na realizację trzeciego etapu – pogłębiania toru wodnego na Zalewie Wiślanym. Po zakończeniu całości, nowa droga wodna umożliwi wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości i zanurzeniu 4,5 m.