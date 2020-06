Tarcza antykryzysowa: Ponad 90 mln dla przedsiębiorców

Prawie 45 tys. przedsiębiorców w woj. warmińsko-mazurskim otrzymało już przelew w ramach pomocy o świadczenie postojowe na łączną kwotę ponad 91 mln zł. Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Elblągu świadczenie wypłacił dla ponad 14 tys. przedsiębiorców na łączną kwotę 28,6 mln a w Olsztynie dla prawie 31 tys. przedsiębiorców w kwocie 60,6 mln. W dwóch oddziałach ZUS w województwie warmińsko-mazurskim o zwolnienie ze składek wnioskowało prawie 54 tys. firm. Łączna kwota zwolnienia z opłacania składek za marzec i kwiecień przekroczyła 224 mln zł, w całej Polsce to ponad 7,5 mld zł.

Na początku kwietnia w życie weszły przepisy tzw. tarczy antykryzysowej. Przewidują one,

że przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości na raty oraz o świadczenie postojowe. - Wypłaty postojowego są realizowane na bieżąco. Dokładamy wszelkich starań, aby wnioski o tarczę antykryzysową były realizowane jak najszybciej. Zdajemy sobie sprawę, że wielu przedsiębiorców czeka na taką pomoc. Zachęcamy, aby składać wnioski o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej drogą elektroniczną (za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS) – mówi Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w woj. warmińsko-mazurskim

- To zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy oraz wypłatę świadczenia. Warto podać we wniosku swoje aktualne dane kontaktowe. W razie wątpliwości nasz pracownik skontaktuje się z wnioskodawcą e-mailem lub telefonicznie. Wyjaśnimy, co należy zrobić, aby uzupełnić lub skorygować wniosek – dodaje Ilukiewicz

Wszelkie informacje na temat tego, kto może skorzystać z ulg, gdzie składać wnioski i jak je wypełnić, można znaleźć na stronie internetowej ZUS.

W całym kraju ZUS wypłacił już świadczenia postojowe na kwotę prawie 3 mld złotych. Przelewy dotarły do 1,5 mln. osób. Dalsze wypłaty pieniędzy z tarczy antykryzysowej będą realizowane w kolejnych dniach i tygodniach.

- Od 26 maja ZUS na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) dodał możliwość podglądu wniosku o świadczenie postojowe. Teraz można także sprawdzić wniosek o zwolnienie z opłacenia składek. - Funkcja jest dostępna dla osób, które mają profil na PUE i złożyły wniosek RDZ – czyli właśnie o zwolnienie ze składek. Informacje są zamieszczone w zakładce „Płatnik” w bocznym menu „Dokumenty i Wiadomości”. Tam znajduje się dodatkowa zakładka „Tarcza antykryzysowa – wnioski” - podpowiada rzeczniczka.

Przedsiębiorcy, którzy nie mają jeszcze profilu na Platformie Usług Elektronicznych, w prosty sposób mogą go założyć np. przy okazji wizyty w ZUS. Najwygodniej jednak zrobić to bez wychodzenia z domu, przez internet, wykorzystując profil zaufany albo bankowość internetową. Obecnie na PUE ZUS zarejestrowanych jest już ponad 4,1 mln osób.