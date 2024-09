Teren pod nowe osiedle za ponad 4 miliony

Władze Elbląga chcą sprzedać ponaddwuhektarowy teren między ul. Częstochowską, Legionów i Królewiecką. Jest przeznaczony m.in. pod zabudowę wielorodzinną z usługami i terenami zielonymi. Cena wywoławcza - 4,3 mln złotych netto.

W kwartale między ul. Częstochowską, Legionów i Królewiecką w ostatnich latach powstało kilka budynków mieszkalnych. Obecnie trwa budowa dwóch bloków z mieszkaniami na wynajem od strony ul. Legionów (to inwestycja rządowej spółki). Do zagospodarowania pozostaje ponaddwuhektarowy, zarośnięty obecnie teren w sąsiedztwie, który według planu zagospodarowania przestrzennego ma być przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną z usługami i terenami zielonymi.

- Przeznaczenie podstawowe terenu to zabudowa mieszkaniowa z zielenią towarzyszącą wraz z nieuciążliwymi usługami o charakterze szczególnie osiedlowym w dolnych kondygnacjach zabudowy od strony ul. Królewieckiej i ul. Częstochowskiej oraz podziemny dwukondygnacyjny parking ogólnodostępny Charakter zabudowy – pierzejowy w formie domkniętego kompozycyjnie kwartału. Wnętrza zespołu lub zespołów budynków należy zagospodarowywać kompleksowo, w formie dziedzińca lub dziedzińców, w celu wytworzenia atrakcyjnej przestrzeni skupiającej mieszkańców i użytkowników sieci usług, unikając efektu zaplecza. Wyklucza się garaże wolnostojące. Zabudowa większości terenu powinna przebiegać łącznie z realizacją dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego na minimum 400 miejsc, wykorzystując maksymalnie uwarunkowania terenu – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

W przetargu jest też mowa o tym, jak należy zagospodarować zieleń w sąsiedztwie planowanej zabudowy.

Działka znajduje się przy budynkach Korona Elbląg przy ul. Częstochowskiej (fot. Mikołaj Sobczak)

- Teren należy zagospodarowywać kompleksowo zielenią niską i wysoką, małą architekturą i niekubaturowymi urządzeniami sportu i wypoczynku; należy dokonać adaptacji funkcjonalno-przestrzennej zbiorników retencyjno- rekreacyjnych wód deszczowo-drenażowych, których lokalizację ustalono w planie na sąsiednich terenach – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

Nabywca tego kompleksu działek będzie również zobowiązany do podpisania z prezydentem Elbląga tzw. umowy drogowej, która określi szczegółowo zakres prac związanych ze skomunikowaniem tego osiedla z istniejącymi już ulicami. Zanim będzie to gotowe, inwestor będzie musiał zbudować tymczasową drogę z płyt betonowych, która połączy ul. Częstochowską z istniejącym odcinkiem od strony ul. Legionów. Wśród wymogów jest również uzgodnienie przez nabywcę swojej inwestycji z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym ze względu na korytarz powietrzny dla śmigłowców korzystających z lądowiska przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym.

Przetarg, w którym kompleks działek zostanie wystawiony na sprzedaż, odbędzie się 25 listopada w Urzędzie Miejskim. Cena wywoławcza tej nieruchomości to 4,3 mln zł netto (plus podatek VAT). Nabywca będzie musiał rozpocząć zabudowę tego terenu do 31 grudnia 2029 roku i zakończyć inwestycję do końca 2032 roku.