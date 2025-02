Tramwaje w Elblągu: z Polski lub Turcji

Władze miasta będą miały niezły zgryz z rozstrzygnięciem przetargu na zakup 10 tramwajów. Na przetarg wpłynęły dwie oferty – tańsza turecka i droższa polska. Obie zresztą przekraczają szacunki urzędników.

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim otwarto oferty, jakie napłynęły na przetarg ogłoszony przez władze Elbląga w listopadzie. Zainteresowane dostawą 10 nowych tramwajów dla miasta są dwie firmy – bydgoska PESA, która swoją ofertę wyceniła na 130,5 mln złotych oraz turecki producent BOZANKAYA RAYLI SİSTEMLER, który zaproponował niecałe 95 mln złotych. Urzędnicy oszacowali wartość zamówienia na 89,7 mln zł, co oznacza, że w każdym z przypadków trzeba będzie dołożyć pieniądze z budżetu miasta.

Komisja przetargowa zbada szczegóły ofert i w najbliższych tygodniach zarekomenduje rozstrzygnięcie przetargu prezydentowi. Warto podkreślić, że bydgoska PESA to firma, która wyprodukowała pierwsze nowoczesne tramwaje dla Elbląga (tzw. ogórki), jeżdżące po mieście od 2006 roku. Dzisiaj oprócz tramwajów produkuje także pociągi elektryczne i spalinowe oraz lokomotywy. Z kolei turecki producent to koncern założony w 1989 r. w Niemczech, który od 2003 swoją główną siedzibę ma w Turcji i dostarcza tramwaje, trolejbusy, elektryczne autobusy i wagony metra do wielu krajów świata. Dodajmy, że tureckie tramwaje, choć innego producenta, jeżdżą od 2022 r. po Olsztynie.

Przypomnijmy, że 10 tramwajów zwycięzca przetargu będzie musiał dostarczyć w ciągu 24 miesięcy od czasu podpisania umowy. A zostanie ona podpisana wtedy, gdy samorząd elbląski otrzyma dofinansowanie z programu Polska Wschodnia (tak jak środki na remonty torowisk). Decyzja w sprawie dofinansowania w łącznej wysokości ok. 184 mln (nie tylko na tramwaje, ale także na remonty torowisk i inne inwestycje) ma zapaść w drugim kwartale 2025 roku.

Nowe tramwaje mają mieć od 19 do 24 metrów długości, być niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację i biletomaty. Zwycięzca przetargu będzie też zobowiązany do dostawy wyposażenie niezbędnego do wykonywania przeglądów i napraw tramwajów, dostawy części zamiennych do napraw, dostawę dokumentacji technicznej wraz z oprogramowaniem i licencjami, a także do przeszkolenia pracowników z ich obsługi.