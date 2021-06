Trwają prace w parku Dolinka

Trwają prace nad rewitalizacją parku Dolinka. - Prace są zaawanasowane w 60 proc. - mówi Mirosław Markiewicz, którego firma modernizuje park. Zobacz zdjęcia.

Zgodnie z planem modernizacja parku Dolinka powinna zostać zakończona do października. Być może inwestycja zostanie zakończona szybciej. - Prace idą sprawnie, nie ma większych opóźnień. jeżeli nic się nie zdarzy, to sądzę, że po wakacjach prace będą finalizowane - mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga na dzisiejszym briefingu prasowy, w parku Dolinka.

W parku stanie około 100 rożnego rodzaju urządzeń przeznaczonych do zabawy i rekreacji. - Zaawansowanie prac to ok 60 proc. Roboty prowadzone są dwukierunkowo: od strony ul. Moniuszki u i od strony ul. Agrykola. W tej chwili budujemy schody, które są najbardziej pracochłonnym elementem - dodał Mirosław Markiewicz, którego firma buduje park.

Przypomnijmy, że modernizacja parku Dolinka ma kosztować w sumie 13 mln złotych, z czego 8 milionów to dofinansowanie ze środków unijnych, prawie 900 tys. z budżetu państwa, a 4,1 mln złotych to wkład miasta.

Z powodu prac remontowych funkcja rekreacyjna parku Dolinka została ograniczona. - Miałbym prośbę do elblążan, żeby w miarę możliwości ograniczyli swoje wycieczki z psami i rowerami. Mieliśmy już jedno zgłoszenie wypadku. Nie zostało ono uznane, ponieważ zgłoszono je z trzymiesięcznym opóźnieniem.