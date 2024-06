Tu ma być parking

Po wielu latach znalazł się chętny, który chce zbudować nowy parking dla autobusów i aut osobowych na starówce. Ma powstać na zaniedbanym terenie przy ul. Tamka obok mostu kardynała Wyszyńskiego. Inwestorem jest elbląska firma Energo Zet, która wygrała poniedziałkowy przetarg.

Energo Zet było jedynym oferentem, który wystartował w przetargu. Pod młotek poszło prawo do użytkowania wieczystego na 40 lat ponad półhektarowej niezabudowanej działki przy ul. Tamka, którą wyceniono na 1 milion 950 tys. zł netto.

Zwycięzca przetargu zaoferował 1 milion 969 tys. 500 zł, co oznacza, że w pierwszym roku zapłaci do kasy miejskiej ok. 72 tys. zł brutto z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste, a w każdym kolejnym roku użytkowania - 3 procent wartości działki powiększone o podatek VAT.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie przy ul. Tamka może powstać dwu-, trzypoziomowy parking dla samochodów i autokarów.

- Trudno jeszcze powiedzieć, ile parking będzie miał kondygnacji. To już zadanie dla projektantów. Mamy sporo czasu na przygotowanie się do tej inwestycji – powiedział nam przedstawiciel firmy Energo Zet po zakończeniu przetargu.

Nabywca prawo do użytkowania wieczystego nieruchomości ma czas na zagospodarowanie działki do końca 2029 roku. Musi się tylko prowadzić inwestycję zgodnie z ustaleniami z konserwatorem zabytków, ale również przeprowadzić w tym miejscu badania archeologiczne.