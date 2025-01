Tutaj mają powstać osiedla, hotel i tenisowe korty

Spółka Fin Well Investments, która jest właścicielem pola golfowego Sand Valley w Pasłęku, złożyła wniosek do władz tej gminy o sporządzenie zintegrowanego planu inwestycyjnego w rejonie ulicy Sprzymierzonych. Chce na terenach przyległych do pola, które do niej należą, wybudować m. in. domy (o czterech kondygnacjach), apartamentowiec i hotel z basenem. Według wstępnych oszacowań osidla mieszkalne przeznaczone będą dla około 1100 mieszkańców.

Swoje plany spółka przedstawiła podczas sesji Rady Miejskiej w Pasłęku. - Nasza pierwotna idea była prosta: budujemy pole golfowe. Szybko okazało się, że ono dobrze się rozwinęło i jesteśmy teraz największym obiektem turystyczno-golfowym w Polsce. Dalszy rozwój przyniesie jeszcze większe możliwości, rozwijała będzie się nie tylko spółka, ale także gmina. Jednak do tego potrzeba jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego – mówił Antti Ville Pohjonen, prezes zarządu Fin Well Investments, podczas sesji Rady Miejskiej w Pasłęku. Na razie nie poznaliśmy ram czasowych inwestycji ani jej kosztów. Jak podkreślił Michał Szatybełko, autor projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego, są to jedynie zamierzenia spółki, a proces inwestycyjny będzie trwał latami. - Tym, co ma przyciągnąć do tego miejsca, jest działające pole golfowe, które dalej się będzie rozwijało. Jest to atrakcyjne sąsiedztwo - mówił Michał Szatybełko. Fin Well Investments oprócz głównej inwestycji przy polu golfowym ma zamiar wybudować na terenie należącym do gminy Pasłęk, a konkretnie przy stadionie miejskim, dwa kryte korty tenisowe. Pasłęccy radni jednogłośnie zgodzili się na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego w rejonie ulicy Sprzymierzonych w mieście i gminie Pasłęk. - Burmistrz Pasłęka przeprowadzi z inwestorem negocjacje w zakresie treści jego projektu oraz projektu umowy urbanistycznej. Po przeprowadzeniu negocjacji burmistrz wprowadzi zmiany do projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego, wraz z uzasadnieniem, sporządzi prognozę oddziaływania na środowisko oraz sporządzi projekt umowy urbanistycznej, uwzględniając wyniki przeprowadzonych negocjacji. Następnie projekt zintegrowanego planu inwestycyjnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zostanie przekazany do opiniowania i uzgodnienia. Jednocześnie burmistrz ogłosi o przeprowadzeniu konsultacji oraz je przeprowadzi - czytamy w uzasadnieniu podjętej przez radnych uchwały. Po zaopiniowaniu i zakończonych konsultacjach społecznych zostanie zawarta ostateczna umowa urbanistyczna w formie aktu notarialnego.

daw