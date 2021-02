Tyle ma kosztować miejska elektrociepłownia

Około 60-70 milionów złotych ma kosztować budowa nowej miejskiej elektrociepłowni przy ul. Dojazdowej. Dzisiaj w Warszawie prezes EPEC podpisał umowę z Krajową Agencją Poszanowania Energii na przygotowanie dokumentacji dla tej inwestycji.

Do podpisania umowy między EPEC a rządową agencją KAPE doszło w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który dofinansuje 70 procent jej kosztów. Obie strony nie zdradzają na razie kwoty umowy, choć prezes NFOŚIGW prof. Maciej Chorowski przyznał, że zwykle koszt takiej procedury to około 3-4 proc. całości inwestycji.

- Ważne jest to, że Elbląg pokryje tylko 30 procent kosztów umowy, resztę dofinansuje Fundusz – stwierdził prezes NFOŚiGW.

Obecny na spotkaniu wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak zdradził, że szacowany koszt budowy nowej miejskiej elektrociepłowni (o mocy do 40 megawatów) to około 60-70 milionów złotych. Wychodzi więc na to, że umowa z KAPE powinna opiewać na około dwa miliony złotych.

- Umowa obejmuje m.in. opracowanie studium wykonalności dla naszych projektów inwestycyjnych, uzyskanie decyzji środowiskowej oraz przygotowanie dokumentacji do pozyskania dofinansowania. To pierwszy krok w realizacji naszej strategii na lata 2021-2025 – powiedział Andrzej Kuliński, prezes EPEC. - Celem współpracy z KAPE jest doprowadzenie do budowy źródła ciepła z magazynem ciepła przy ul. Dojazdowej i farmą fotowoltaiczną, która ma powstać na Terkawce. To dla nas wielka szansa jak i wyzwanie. Duża i wymagająca inwestycja, w czasach gdy rosną wymagania klientów do jakości usług i cen. Warto też dodać, że czeka nas też inwestycja kolejnych kilkudziesięciu milionów złotych w następne etapy modernizacji sieci w mieście.

- Idziemy w tym kierunku, by zapewnić mieszkańcom nie tylko bezpieczeństwo związane z ciepłem, ale także z produkcją energii elektrycznej. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy jako miasto samowystarczalni w zakresie produkcji energii elektrycznej – stwierdził wiceprezydent Nowak. - Chcę też odpowiedzieć mieszkańcom i dziennikarzom, którzy często pytają, czy ceny ciepła będą tańsze. Dzisiaj nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, ile będzie kosztować ciepło za 5 lat, sytuacja na świecie i w kraju jest zmienna. Na pewno mogę powiedzieć, że po zakończeniu inwestycji produkcja ciepła będzie tańsza od tej, prowadzonej na obecnych urządzeniach. To możemy udowodnić.

- Odchodzimy w kraju od systemu, który produkuje tylko ciepło z węgla. Chcemy, by wsparcie i możliwości transformacji sektora dotarły do każdego zakątka Polski, do każdego przedsiębiorstwa energetycznego. Według naszych danych do 2030 roku potrzeby tego sektora związane z transformacją i dostosowaniem do wymogów ochrony środowiska opiewają na 100 miliardów złotych. Umiejętność zagospodarowania dostępnych środków i wykorzystanie ich jest szczególnie ważne – stwierdził Piotr Sprzączak, dyrektor w Departamencie Ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Z zapowiedzi prezesa EPEC wynika, że studium wykonalności dla nowej inwestycji EPEC powinno być gotowe w połowie roku, a dokumentacja projektowa do końca roku. W 2022 roku miejska spółka chce złożyć wnioski o dofinansowanie inwestycji. Farma fotowoltaiczna na Terkawce ma być gotowa do 2023 roku, a nowa elektrociepłownia do 2025 roku. - Prowadzimy rozmowy z miastem na temat przekazania terenu pod farmę. Mamy też zapewnienia PGNiG, że będzie możliwość skorzystania z paliwa gazowego na nasze potrzeby, jaki i zapewnienia z Energi, że będziemy mogli wyprowadzić wyprodukowaną energię elektryczną do sieci. Procedujemy obecnie ustalenia z obiema spółkami – dodał Andrzej Kuliński.