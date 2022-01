Tylko Finowie chcą budować pogłębiarkę

W drugim przetargu ogłoszonym przez Urząd Morski w Gdyni na budowę statku pogłębiarki, która ma pracować ma Zalewie Wiślanym, ofertę złożył ponownie jeden i ten sam oferent: fińska stocznia Uudenkaupungin Työvene Oy. Jednak i tym razem kwota, jaką przeznacza urząd na realizację zamówienia, jest mniejsza niż suma zaproponowana przez skandynawskiego oferenta.

W poniedziałek, 17 stycznia, w Urzędzie Morskim w Gdyni otwarto oferty, które wpłynęły na drugi przetarg mający wyłonić dostawcę statku pogłębiarki ssąco-refulującej na Zalew Wiślany. Oferent jest jeden i ten sam: fińska stocznia Uudenkaupungin Työvene Oy. Na budowę statku przeznacza ona ponad 116,5 mln zł, natomiast Urząd Morski w Gdyni na sfinansowanie zamówienia dysponuje sumą 80 mln zł.

Przypomnijmy. Po wybudowaniu kanału przez Mierzeję Wiślaną i toru wodnego przez Zalew Wiślany i rzekę Elbląg konieczne będzie systematyczne pogłębianie toru wodnego. Będzie się tym zajmował Urząd Morski w Gdyni, który poszukuje dostawcy nasiębiernej pogłębiarki ssąco-refulującej. W pierwszym przetargu jedyną ofertę złożyła fińska firma Uudenkaupungin Työvene Oy. Cena brutto wówczas przez nią zaoferowana wynosiła ponad 117 mln zł, z okresem gwarancji i rękojmi 36 miesięcy. Natomiast kwota jaką UM w Gdyni przeznaczał na zakup pogłębiarki to 40 mln zł. Kwota zaproponowana przez fińską stocznię w drugim przetargu również znacznie przewyższa sumę, jaką Urząd Morski w Gdyni dysponuje na budowę pogłębiarki.

- Pogłębiarka będzie użytkowana do utrzymania zadanych parametrów głębokości na torze wodnym łączącym Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (w tym w obszarze rzeki Elbląg) o głębokości 5 m (wraz z odkładem urobku na wyspę za pomocą systemu rurociągów refulacyjnych) oraz do obsługi utrzymania parametrów głębokości torów podejściowych do portów morskich w zakresach głębokości pogłębiania do 18 m – czytamy w dokumentach przetargowych.

Uudenkaupungin Työvene Oy to fińska stocznia, która specjalizuje się w małych i średnich jednostkach pływających do użytku profesjonalnego, począwszy od łodzi roboczych z aluminiowym kadłubem po stalowe statki wielozadaniowe i promy drogowe.

Czy drugi przetarg również zostanie unieważniony z powodu wyższej oferty niż szacunki urzędników? O tym zdecyduje komisja przetargowa.