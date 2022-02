Ulica 13. Pułku do przebudowy. Ma być dwukierunkowa

Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy 13. Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego. Ma ona objąć odcinek od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Saperów. Przeanalizowane mają także zostać rozwiązania poprawiające warunki ruchu na skrzyżowaniu ul. Bema z ul. Saperów.

- W projekcie budżetu miasta prezydent przeznaczył 2,7 mln złotych na przebudowę ul. 13. Pułku Przeciwlotniczego, by stała się ona dwukierunkowa. Milion 350 tys. zł wpisano na 2022 rok, taka sama kwota ma być wydana w 2023 roku – informuje Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta Elbląga.

Aktualnie miasto poszukuje firmy, która opracuje dokumentację projektową rozbudowy ul. 13. Pułku. Zakres zamówienia obejmuje między innymi: opracowanie dokumentacji na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Saperów wraz z analizą rozwiązań w zakresie poprawy warunków ruchu na skrzyżowaniu ul. Bema z ul. Saperów. Jak czytamy w dokumentach przetargowych opracowanie ma zawierać informację o rozbudowie ulicy 13. Pułku, która umożliwi ruch dwukierunkowy. Jezdnia ma zostać poszerzona do minimum 6 metrów.

Dokumentacja projektowa ma także obejmować: przebudowę skrzyżowania ul. 13. Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego z ul. Kościuszki - sugerowany typ to rondo oraz przebudowę w niezbędnym zakresie skrzyżowania ul. 13. Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego z ul. Saperów. W dokumentach przetargowych czytamy również m. in. o przebudowie i budowie chodników, ścieżek rowerowych wraz z zagospodarowaniem zieleni i elementami małej architektury, a także wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mowa tu o przebudowie sygnalizacji świetlnej wraz z projektem organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Bema z ulicą Saperów i ul. Czołgistów.

Firmy zainteresowane przetargiem mogą składać swoje oferty do 18 lutego. Wówczas nastąpi również ich otwarcie.