W Elblągu powstaje ekotarg

Około 30 lokalnych producentów i rzemieślników wystawi swoje produkty na pierwszym elbląskim ekotargu, który odbędzie się w sobotę, 29 maja. Gdzie? Na zadaszonym placu należącym do Giełdy Elbląskiej przy al. Grunwaldzkiej 2.

Pod stalową konstrukcją na placu przy al. Grunwaldzkiej 2 od lat warzywa i owoce sprzedają drobni przedsiębiorcy. Od najbliższej soboty będzie to też miejsce dla ekotargu, które organizuje zarejestrowane w Elblągu stowarzyszenie Przystań od Pokoleń.

Pomysłodawcą ekotargu jest Ireneusz Zander, który na co dzień w miasteczku handlowym przy czołgu, produkuje.. mydła.

- Moja praca to rękodzieło, manufaktura. Nie jest to produkcja na wysoką skalę. Najbardziej cieszy mnie, gdy moja praca przynosi zamierzony efekt. Gdy klient mówi, że zadziałało, że pozbył się np. łuszczycy. Nie pieniądz jest dla mnie ważny, bo żyję z rodziną skromnie, a zadowolenie klienta – mówił nam kilka lat temu, gdy pisaliśmy o jego manufakturze. Teraz pan Ireneusz przekonał około 30 lokalnych rzemieślników i producentów, by wystawili swoje produkty do sprzedaży na ekotargu. Zadebiutują w najbliższą sobotę, 29 maja.

- Podpisaliśmy umowę z Giełdą Elbląską na wykorzystanie placu pod tą stalową wiatą i urządzenie ekotargu. Będzie on funkcjonował co sobotę w godz. 8-14. To miejsce, w którym swoje produkty mogą wystawiać sprawdzeni lokalni rzemieślnicy i producenci. Bez pośredników, oferujący towary wytworzone lokalnie i z lokalnych produktów. Zapraszamy do odwiedzania ekotargu. Skoro inne miejscowości mają takie ekotargi, to dlaczego w Elblągu ma się nie udać? – dodaje pan Ireneusz.