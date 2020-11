W nowy rok z wyższymi podatkami

87 groszy za metr kwadratowy – tyle ma wynosić „podstawowa” stawka podatku od nieruchomości w Elblągu. To oznacza podwyżkę stawki o 3 grosze od metra kwadratowego. Wzrosną też pozostałe stawki. Radni będą nad nimi głosować na najbliższej sesji.

Na listopadowej (26 listopada) sesji elbląskiej Rady Miejskiej radni pochylą się nad uchwałą zwiększającą podatki lokalne. I tak: „podstawowa” stawka podatku od nieruchomości ma wzrosnąć do 87 groszy za metr kwadratowy (obecna stawka 84 groszy). Stawka podatku za metr kwadratowy pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych wzrośnie do 4,76 zł (obecna stawka – 4,58 zł). Pozostałe grunty, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – wzrośnie z 37 groszy do 38 groszy za metr kwadratowy. Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji – wzrost o trzy grosze – z 83 groszy do 86 groszy za metr kwadratowy.

Prawdopodobnie wzrośnie też stawka podatku od nieruchomości płaconych od budynków lub ich części. Od budynków mieszkalnych: 75 groszy (obecna stawka 72 grosze). Więcej trzeba będzie zapłacić też za części budynków związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. W tym przypadku stawka wzrasta z 21,80 zł do 22,65 zł za metr kwadratowy. W przypadku nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – nowa stawka będzie wynosi 11,27 zł (obecna stawka – 10,85 zł). W przypadku pozostałych nieruchomości w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, stawka wzrośnie do 8,10 zł za metr kwadratowy (obecna stawka – 7,80 zł).

Stawka podatku w przypadku budowli wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wzrosły do 2 procent wartości.

Ostatnia podwyżka podatków lokalnych miała miała miejsce niemal równo rok temu – 28 listopada 2019 r. „Proponowane stawki podatkowe są znacznie niższe od stawek maksymalnych - możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu uchwały. Podwyżki będą niemal równe wskaźnikowi inflacji.

Teraz projektem podwyżek zajmą się radni na posiedzeniach poszczególnych komisji. Głosowanie odbędzie się na sesji – 26 listopada. Nowe stawki podatku powinny wejść w życie 1 stycznia 2021 r.