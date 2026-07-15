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Węgiel na wylocie

 Elbląg, Pasłęk,
Pasłęk, fot. Michał Skroboszewski

Za trzy lata 35 proc. ciepła dostarczanego mieszkańcom Pasłęka ma być produkowane z gazu, co ma znacząco ograniczyć emisję zanieczyszczeń. Zgodnie z założeniami węgiel będzie sukcesywnie wycofywany z lokalnego miksu energetycznego, aby w 2033 roku całkowicie zniknąć z pasłęckiej ciepłowni.

Odejście od ciepłownictwa opartego na węglu ma mieć w Pasłęku dwa etapy. Pierwszy zakłada uruchomienie kogeneracji (umożliwia jednoczesną produkcję ciepła i energii elektrycznej) gazowej, drugi - uzupełnienie systemu o kotły gazowe i kocioł elektryczny. Celem jest stopniowe ograniczanie udziału węgla w produkcji ciepła i większa dywersyfikacja źródeł zasilających lokalną sieć. Efektem ma być zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o niemal 4 tys. ton rocznie oraz 34,4 proc. udział gazu w miksie paliwowym. Za siedem lat węgiel zniknie z pasłęckiego systemu ciepłowniczego.

Veolia Północ, główny dostawca ciepła systemowego w Pasłęku, podpisała 10 lipca list intencyjny z tamtejszym samorządem, który jest elementem projektu dekarbonizacji lokalnego systemu ciepłowniczego.

- Dla Pasłęka ograniczanie emisji jest związane nie tylko z ochroną środowiska, lecz także z jakością życia mieszkańców i dalszym rozwojem miasta. Współpraca z Veolią pozwala spojrzeć na te wyzwania w sposób uporządkowany, z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców, planów rozwojowych i możliwości finansowania inwestycji – mówiła Elżbieta Wasiuk, burmistrz Pasłęka, która była sygnatariuszką listu ze strony samorządu.

Prace mają rozpocząć się w ciągu trzech miesięcy od podpisania listu. Powołany zostanie zespół roboczy, który wyznaczy obszary miasta do analizy i ustali szczegółowy harmonogram działań. Na razie nie podano kosztów inwestycji.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Ale clickbaitowy tytuł, żenada. Chyba w redakcji słabo z pieniążkami 🤣
  • Ah no tak, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, za to zdecydowane zwiększenie opłat za korzystanie z miejskiego ciepła. A jak zwiększenie opłat, to z pewnością znajdzie się malutkie miejsce na zwiększenie marży dla klienta. Miejskie ciepło POWINNO BYĆ najtańszą opcją ogrzewania lokali jako zcentralizowana jednostka produkująca ciepło w sposób zorganizowany, ekonomiczny i przy użyciu najlepszych profesjonalnych technologii. Obecnie jest to jedno z najdroższych źródeł ciepła, zwłaszcza biorąc pod uwagę ogrzewanie domu jednorodzinnego. P-A-R-A-N-O-J-A !!!
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    tanie_ciepło_to_tylko_z_węgl(2026-07-15)
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