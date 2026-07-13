W poniedziałek (13 lipca) przed Sądem Okręgowym w Elblągu stanął 18-letni Gracjan, oskarżony o poważne zranienie nożem dwóch nastolatków we wrześniu ubiegłego roku. – Żałuję, że ta sytuacja miała miejsce, chciałem przeprosić pokrzywdzonych i przyznać się do winy – mówił Gracjan R. To pierwsza skrucha, jaką wyraził od czasu zdarzenia - do tej pory utrzymywał, że jest niewinny i działał w obronnie własnej.

Przypomnijmy: do zdarzenia doszło w parku miejskim przy ul. Bohaterów Westerplatte w Pasłęku. 17-letni wówczas Gracjan R. ranił nożem dwóch innych nastolatków, wcześniej między nimi miało dojść do kłótni, szarpaniny, wyzwisk i bójki.

Jak wynika z materiału zebranego przez prokuraturę, jednemu z nastolatków Gracjan R. zadał co najmniej osiem ran kłutych w klatkę piersiową, szyję i głowę, a drugiemu z nich nie mniej poważne rany. W poniedziałek przed Sądem Okręgowym w Elblągu rozpoczął się proces 18-latka. Za popełnienie przestępstwa z artykułu 156 par.1 pkt 2 kodeksu karnego, czyli spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mogła mu grozić kara do 20 lat więzienia. W złożonych dziś przed sądem wyjaśnieniach początkowo utrzymywał, że jest niewinny i działał „w obawie o swoje życie”. Jednak w trakcie rozprawy zmienił swoje stanowisko.

- Żałuję, że ta sytuacja miała miejsce, chciałem przeprosić pokrzywdzonych i przyznać się do winy – mówił Gracjan R.

Prokuratura, oskarżyciel posiłkowy i obrona przystali na porozumienie procesowe i sędzia zastosował skrócony przewód sądowy. Przesłuchano w charakterze świadków dwóch poszkodowanych.

- Decyzją sądu okoliczności (zdarzenia –red.) na ten moment nie budzą wątpliwości. Zastanawiająca była tylko postawa oskarżonego, bo zapoznałem się z aktami sądu, i wyrobiłem sobie pewien pogląd na osobę oskarżonego, natomiast sam oskarżony zaprezentował się ze swojej łagodniejszej strony, tak więc dajmy szansę oskarżonemu – mówił przewodniczący składu sędziowskiego sędzia Bartosz Kulesza.

Biorąc pod uwagę porozumienie procesowe obrońca Gracjana R. zawnioskował o wyrok 3 lat i 3 miesiące pozbawienia wolności. Oskarżyciel posiłkowy, którym była mama jednego z pokrzywdzonych (nieletniego) zgodził się na takie rozwiązanie i przyjął przeprosiny oskarżonego. Wyrok ma zapaść 17 lipca. Gracjan R. przebywa w areszcie tymczasowym.

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