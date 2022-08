Właściciel Cinema City chce złożyć wniosek o upadłość. Co z inwestycją w Elblągu?

Cineworld, właściciel sieci Cinema City, chce złożyć wniosek o upadłość - ta informacja obiegła ogólnopolskie media. Koncern planował pod koniec tego roku otworzyć kino w galerii Zielone Tarasy w Elblągu. Czy inwestycja doczeka się realizacji?

Cineworld Group, drugi co do wielkości operator sieci kin na świecie, potwierdził, że rozważa ogłoszenie upadłości. Długi koncernu szacowane są na prawie 5 miliardów dolarów. Wcześniej firma ostrzegała, że brak kinowych premier uderzy w jej płynność finansową w najbliższym czasie. Przypomnijmy, że koncern planował pod koniec 2022 roku otwarcie kina w galerii Zielone Tarasy w Elblągu.

- Obecnie nie ma żadnych zmian w procesie przygotowania powierzchni dla Cinema City w Zielonych Tarasach w Elblągu. Prace nad przygotowaniem powierzchni i jej przekazaniem trwają nadal, a otwarcie ma się odbyć zgodnie z planem – informuje Sebastian Chmielewski Head of Marketing, DM & Communication w Grupie LCP, która zarządza galerią Zielone Tarasy.

Sebastian Chmielewski przesłał nam też o oświadczenie polskiego oddziału Cinema City, odnoszące się do sytuacji firmy.

- W odpowiedzi na doniesienia medialne Grupa Cineworld informuje, że wszystkie jej kina: Cinema City, Cineworld i Regal pozostają otwarte dla widzów, a my nadal zapraszamy naszych Gości do kin we wszystkich krajach. Jak ogłoszono na początku tego tygodnia, proaktywnie analizujemy opcje strategiczne, aby zapewnić solidną strukturę bilansu oraz elastyczność w dostosowywaniu się do warunków rynkowych, a proces ten pozostaje w toku. Spodziewamy się, że podjęte działania pozostaną bez wpływu na bieżącą działalność biznesową całej Grupy, w tym Cinema City.Zależy nam na naszych Klientach, ich kinowym doświadczaniu a naszym priorytetowym celem jest, aby pozostać najlepszym miejscem do przeżywania filmów – czytamy w oświadczeniu, które podpisał Oldrich Kubista, członek zarządu Cinema City Poland