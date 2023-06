Wojsko zatęskniło za koszarami przy Lotniczej

Fot. Anna Dembińska

Jest chętny na przejęcie działki przy ulicy Lotniczej, którą miasto przeznaczyło do zbycia. To wojsko, do którego 10 lat temu ten teren należał.

Jak już informowaliśmy, samorząd planuje sprzedać działkę przy ulicy Lotniczej, pozostałość byłych koszar po batalionie remontu lotnisk. - Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest trzema budynkami użytkowymi, które stanowią w całości pustostan. Nieruchomość administrowana jest przez Zarząd Budynków Komunalnych – czytamy w projekcie uchwały na najbliższą sesję Rady Miejskiej. - Wartość rynkowa nieruchomości zostanie ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym, po podjęciu przez Radę Miejską przedłożonego projektu uchwały – podaje jeszcze dokument. Co ciekawe, miasto przejęło ten obiekt od wojska w 2013 r., całe koszary zostały wtedy kupione za 4 mln zł. Działka przeznaczona do zbycia ma 1,7 ha. - Są to obiekty koszarowe ze stołówką, wojsko praktycznie zwróciło się do prezydenta o ewentualną możliwość sprzedaży tego obszaru, tych terenów - mówił podczas obrad komisji gospodarki miasta Sławomir Skorupa, dyrektor departamentu gospodarki nieruchomościami i geodezji. Dodał, że konkrety między stronami nie są doprecyzowane, ale żeby mogło do tego dojść, potrzebna jest stosowna uchwała Rady Miejskiej. Radni w czasie obrad komisji gospodarki miasta jednogłośnie opowiedzieli się za zbyciem nieruchomości, dziś (20 czerwca) projekt uchwały będzie procedowany podczas sesji Rady Miejskiej. Przypomnijmy, że ten teren jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego z 2003 roku, w którym jest on oznaczony jako specjalny, a więc nienadający się obecnie do sprzedaży. Nowy plan ma jednak zmienić zapisy o terenach specjalnych, pisaliśmy o tym tutaj.

oprac. TB