Wraca pomysł budowy mieszkań ETBS na Modrzewinie

W kolejce po mieszkanie czynszowe z Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego czeka obecnie około 200 osób. Miejska spółka chciałaby budować nowe mieszkania na Modrzewinie Północ, miasto ma jej przekazać działkę pod taką inwestycję.

ETBS jest właścicielem 10 budynków mieszkalnych, znajdujących się w różnych punktach miasta, w których mieszka około tysiąca osób. Czynsze w zależności od tego, kiedy dany budynek został wzniesiony, wahają się od 9,30 do 15 zł za metr kwadratowy. W ostatnich latach ETBS oddał do użytku 120 mieszkań przy ul. Wiejskiej i planuje kolejne.

- Zapotrzebowanie na takie mieszkania, które budujemy pod klucz, jest duże. Na liście oczekujących mamy dwieście osób, głównie młodych, których nie stać na wzięcie kredytu – mówiła na dzisiejszym posiedzeniu komisji gospodarki i klimatu Agnieszka Nowińska, prezes ETBS.

Miejska spółka chciałaby budować nowe mieszkania na Modrzewinie Północ, w pobliżu powstającego właśnie osiedla wznoszonego przez jednego z deweloperów. – Czekamy na grunt od miasta, by przystąpić do projektowania inwestycji – mówiła prezes ETBS.

Dodajmy, że ETBS jeszcze w 2008 roku otrzymało od miasta działki na Modrzewinie, choć w innej lokalizacji. Był to teren o powierzchni 12 tys. m kw., miało na nim powstać osiedle z ponad 300 mieszkaniami. Z tych planów nic nie wyszło, bo władze Elbląga zmieniły przeznaczenie tych gruntów z funkcji mieszkaniowej na inwestycyjną, by uwolnić terenu pod sprzedaż dla przedsiębiorców. Teraz pomysł z Modrzewiną powrócił.

Przypomnijmy, że nowe mieszkania pod klucz na wynajem z możliwością dopłaty do czynszu oferuje obecnie w Elblągu spółka MDR, która wybudowała dwa budynki przy ul. Legionów. Jak poinformował na komisji gospodarki i klimatu Sławomir Skorupa, dyrektor departamentu gospodarki nieruchomościami i geodezji Urzędu Miejskiego, zainteresowanych najmem jest ponad 200 rodzin (mieszkań jest ponad 140). Miasto na podstawie umowy ze spółką pomaga w procedurze wyboru najemców. Pierwsi mieszkańcy mają się wprowadzić na początku przyszłego roku.