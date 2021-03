Wschodnia bez pieniędzy

Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki opublikował dziś listę inwestycji dofinansowanych w trzeciej edycji Rządowego Programu Finansowania Inwestycji Lokalnych. Na próżno szukać tam Elbląga.

Przypomnijmy: Prezydent Elbląga do trzeciej tury Rządowego Programu Finansowania Inwestycji Lokalnych złożył wniosek na dofinansowanie tzw. „ małej obwodnicy wschodniej” w wysokości 24 mln zł. Ma ona połączyć ulicę Łęczycką z Królewiecką, przechodząc obok Bażantarni i Góry Chrobrego, dalej prowadząc ulicą Sybiraków i Marymoncką. Wniosek nie zyskał jednak przychylności warszawskich decydentów i miejskie władze muszą obejść się smakiem. I prawdopodobnie poszukać innych źródeł finansowania.

- Mój komentarz do tej sytuacji jest bardzo krótki – uważam, że po raz kolejny jest to decyzja polityczna. Już drugi raz Elbląg został pominięty. Niestety ucierpią na tym nasi mieszkańcy. I to dwukrotnie. Raz z uwagi na to, że nie zostanie wykonana ważna inwestycja – budowa ulicy Wschodniej, która ma bardzo duże znaczenie w układzie komunikacyjnym miasta i odciążeniu ulicy Bema. Po drugie, że jako elblążanie chociaż nie otrzymaliśmy ani złotówki będziemy spłacać inwestycje innych gmin. Ten fundusz bowiem w większości opiera się na obligacjach, które spłacamy wszyscy. Uważam, że to ogromna niesprawiedliwość - tak ten podział skomentował Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

W poprzedniej edycji RPFIL wniosek Elbląga na dofinansowanie pierwszego etapu budowy Wschodniej też nie zyskał przychylności Warszawy.

W naszym regionie pieniądze dostali: powiat braniewski na termoizolację budynku Zarządu Dróg Powiatowych (2 mln zł), gmina wiejska Braniewo na rozbudowę sieci świetlic wiejskich (1,45 mln zł), gmina Tolkmicko na przebudowę i rozbudowę obiektu na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej w Łęczu i zakup wyposażenia (550 tys. zł) oraz budowę remizy strażackiej OSP w Pogrodziu (1 mln zł).

Z RPFIL Elbląg na razie dostał tylko 5,9 mln zł na budowę przedszkola przy ul. Mielczarskiego w pierwszej edycji programu. Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości z okręgu olsztyńskiego na dzisiejszej konferencji prasowej zapowiedzieli kontynuację programu.