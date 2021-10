Wschodnia zmieniła się w Sybiraków

Władze miasta podpisały umowę z wykonawcą pierwszego etapu budowy ul. Wschodniej. I jednocześnie ogłosiły przetarg na opracowanie koncepcji kolejnego etapu tej drogowej inwestycji. Tym razem nie ma mowy o ul. Wschodniej, ale o... rozbudowie ul. Sybiraków.

Na oferty dotyczące rozbudowy ul. Sybiraków ratusz czeka do 19 października. - Zadaniem zwycięzcy przetargu będzie opracowanie dwóch koncepcji rozwiązań projektowych rozbudowy ul. Sybiraków w Elblągu w zakresie połączenia z powiatową drogą ul. Wschodnią. Po uzyskaniu akceptacji dla jednej z koncepcji, która uwzględniać ma między innymi funkcjonalności rozwiązań, koszty budowy połączenia drogowego oraz wpływ na środowisko, wykonawca opracuje dokumentację techniczną oraz uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia do realizacji inwestycji – informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga w komunikacie rozesłanym do mediów.

A jeszcze kilka miesięcy temu władze miasta, zmieniając umowę z inżynierem kontraktu, w aneksie wpisały formułkę, „ze względu na ważny interes publiczny strony rezygnują z pełnienia funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji „Budowa drogi powiatowej ul. Wschodniej etap II”. Teraz ogłosiły jednak przetarg na dokumentację drogi, nazywając go „rozbudową ul. Sybiraków”.

- Wynika z tych dokumentów tyle, że miasto rozważa wariant pierwotny, czyli ten który oprotestowaliśmy oraz zakłada, że dokumentacja zawierać będzie "alternatywny przebieg połączenia drogowego pomiędzy I etapem ul. Wschodniej a ul. Sybiraków zaczynający się od skrzyżowania I etapu ul. Wschodniej na wysokości dz. nr 10 obr. 19 omijający od strony południowej Górę Chrobrego." Czyli budowę skrzyżowania w połowie nowej ul. Wschodniej – komentują na swoim koncie na Facebooku członkowie grupy „Nie dla obwodnicy Wschodniej”, którzy zebrali ponad 3 tysiące podpisów pod petycją oprotestowującą przebieg trasy między Górą Chrobrego a Bażantarnią. - Kolejny raz mamy dowód totalnej ignorancji ze strony władz miasta i nie bójmy się nazwać rzeczy po imieniu: robienia z nas idiotów. Kolejny raz niekonsultowane są rozwiązania, nie ma absolutnie żadnej informacji ze strony władz. Nasze pismo z prośbą o spotkanie nadal czeka na odpowiedź – dodają.

- Jak wcześniej wielokrotnie podkreślałem, inwestycja – ani w pierwszym, ani w drugim etapie nie będzie ingerowała w Las Komunalny Bażantarnia. Jestem przekonany, że uda się wypracować takie rozwiązanie, które będzie chroniło przyrodę, a zarazem rozwiąże problem komunikacyjny – podkreśla tymczasem prezydent Witold Wróblewski.

- Żeby konsultacje mogły się odbyć, musimy mieć do nich przygotowany materiał. Stąd ogłoszenie przetargu na przygotowanie koncepcji z dwoma wariantami przebiegu dalszego etapu ul. Wschodniej. One będą poddane konsultacjom, by wybrać najlepsze rozwiązanie – dodaje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Władze miasta poinformowały także, że podpisały już umowę z wykonawcą pierwszego etapu ul. Wschodniej – firmą Colas Polska. Przypomnijmy, że inwestycja będzie kosztować 12,7 mln zł i powstanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”

- Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, to bardzo ważna inwestycja dla układu komunikacyjnego miasta, który docelowo odciążyć ma ul. Bema. Przedsięwzięcie to jest również bardzo ważne do obsługi rozbudowywanego cmentarza Dębica – przypomina Witold Wróblewski.

Umowa obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie odcinka ul. Wschodniej bis o przewidywanej długości ok. 910,00 m (od ul. Łęczyckiej do leśniczówki Dębica). Powstanie jezdnia o szerokości 7 m (dwa pasy ruchu po 3,5 m szerokości), zatoki autobusowe, obustronne chodniki, jednostronna dwukierunkowa ścieżka rowerowa, zjazdy w celu skomunikowania drogi powiatowej z istniejącą drogą wewnętrzną i istniejącą zabudową oraz zabezpieczającymi dojazd do planowanej rozbudowy cmentarza Dębica, kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne na całej długości. Na połączeniu z drogą wojewódzką nr 509 (ul. Łęczycka) planowane jest nowe skrzyżowanie w formie ronda.

Władze miasta pozyskały na ten cel dofinansowanie 7,2 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych Inwestycja ma się zakończyć 30 maja 2023 roku.