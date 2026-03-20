Wyburzają część byłego NBP

Trwa modernizacja byłej siedziby Narodowego Banku Polskiego w Elblągu. Inwestor – firma Best – rozpoczęła właśnie rozbiórkę części przybudówek na zapleczu byłego banku.

Kamienica przy ul. 1 Maja 16 została wystawiona na sprzedaż już w 2014 roku. Przez wiele lat nie mogła znaleźć kupca, ostatecznie nabywcą okazał się Best z Gdyni, jedna z czołowych firm windykacyjnych w kraju. W 2025 roku w budynku zaczął się remont, który nadal trwa. W ostatnich dniach rozpoczęto wyburzanie przybudówek na zapleczu byłego banku.

Jak informuje Urząd Miejski, pod koniec 2025 roku prezydent Elbląga „zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany oraz udzielił pozwolenie na budowę w zakresie obejmującym przebudowę i remont budynku oraz zmianę sposobu użytkowania części budynku na funkcję biurową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudową sieci ciepłowniczej i wykonaniem przyłączy ciepłowniczych w Elblągu przy ul. 1 Maja 16”.

- Zgodnie z zatwierdzonym projektem celem prac jest dostosowanie obiektu do potrzeb nowego właściciela i przekształcenie go w nowoczesną przestrzeń biurową, spełniającą współczesne standardy funkcjonalne i techniczne – informuje Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego Biura Prezydenta Elbląga.

Budynek przy ul. 1 Maja 16 został wybudowany w latach 1909-1910 jako siedziba Reichbanku. Powstał w miejscu, gdzie przedtem był Szpital św. Elżbiety. Po II wojnie światowej była tu m.in. siedziba elbląskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego, następnie oddział Kredyt Banku, funkcjonujący do 2014 r. Po remoncie będzie nową siedzibą firmy Best, która ma się tu przeprowadzić z biurowca przy ul. Stoczniowej.