Wyścigowy tor samochodowy, hotel, SPA i praca dla stu osób

Tor wyścigowy do zawodów Formuły 2 oraz Formuły 3, publiczny tor na jedną czwartą mili, ośrodek doskonalenia techniki jazdy, tor cartingowy oraz szkółkę cartingową, do tego hotel, centrum konferencyjne oraz SPA planuje wybudować w Pasłęku spółka „Sarna”. - Łącznie z zespołem hotelowym i obiektami uzupełniającymi będzie to 30 tys. m kw. powierzchni użytkowej – mówił prezes firmy Artur Dybich, podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej w Pasłęku. Ma to być jedna z największych inwestycji tego typu w Polsce.

„Sarna” sp. z o.o. swoją siedzibę ma w Małdytach, dwa lata temu wybudowała oddział w Mrągowie. Na początku swojej działalności zajmowała się produkcją rośliną (posiada 750 h ziemi rolnej), obecnie jest autoryzowanym dealerem Massey Ferguson, kanadyjsko-amerykańskiego koncernu produkującego maszyny rolnicze. W planach ma utworzenie warmińsko-mazurskiego centrum rolnictwa oraz budowę toru wyścigowego w Pasłęku, a dokładnie w okolicach węzła Marzewo, przy drodze ekspresowej S7, na własnej działce. Zamierzenia tej inwestycji prezes firmy Artur Dybich wraz z projektantem Robertem Młodzińskim przedstawili pasłęckim radnym podczas sesji, która odbyła się 27 lutego.

- Planowany obiekt składa się z toru wyścigowego, uzupełnionego o ośrodek doskonalenia techniki jazdy i kompleks hotelowy. Inwestycja byłaby zlokalizowana przy węźle Marzewo, na obszarze należącym do spółki. Byłby to obiekt położony na 50 ha, na nim planujemy zlokalizowanie pełnowartościowej nitki wyścigowej, uzupełnionej o możliwość przeprowadzenia też wyścigów cartingowych oraz crossowych. Jest również wydzielony odcinek jednej czwartej mili. Jest też oczywiście zaplecze parkingowe, do tego kompleks hotelowy, centrum konferencyjne i SPA – mówił architekt Robert Młodziński.

W obiekcie na stałe ma znaleźć pracę około 100 osób. - Podczas organizowania wyścigów planujemy dodatkowo zatrudniać osoby, które będą pomagały w ich organizacji - zaznaczył Robert Młodziński.

Część z wieżą kontroli wyścigów, wizualizacja, fot. osomdizajn.pl

Tor wyścigowy ma mieć długość ok 4 km. - Umożliwi rozgrywanie zawodów rangi krajowej, jak i międzynarodowej typu mistrzostwa Europy, zawody Formuły 2, Formuły 3, zawody motocyklowe. Będzie miał oczywiście zaplecze, czyli garaże dla samochodów wyścigowych, sale konferencyjne, hotel dla zawodników, pomieszczenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy. Łącznie z zespołem hotelowym i obiektami uzupełniającymi będzie to 30 tys. m kw. powierzchni użytkowej. Jedna z odnóg planowanego toru to tor cartingowy. Myślimy nie tylko o wykorzystaniu komercyjnym obiektu, ale też o wspieraniu motosportu w regionie. Chcemy, aby tor zawierał też część przeznaczoną dla najmłodszych. Plac manewrowy, który nazwany ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy, będzie nie tylko dla samochodów osobowych i ciężarówek, ale też autobusów, czy motocykli. Wydzielony będzie też odcinek do prób o długości 1/4 mili. Amatorzy motosportów poszukują miejsc, gdzie mogą bezpiecznie wypróbować parametry swojego auta – mówił Robert Młodziński.

Przedstawiciele firmy podkreślali, że w regionie nie ma tego typu obiektu. - Najbliższy jest w Poznaniu, ale ma on charakter toru wyścigowego oraz w Modlinie, ale jest on dużo mniejszy. Inwestycja przyciągnie sportowców i kibiców z całej Europy, zwiększy liczbę turystów odwiedzających region, da nowe miejsca pracy – mówił Robert Młodziński.

Inwestycja, jak wyjaśniali przedstawiciele spółki „Sarna”, jest na etapie gromadzenia dokumentacji. - Od momentu otrzymania pozwolenia na budowę do wybudowania samej nitki toru wyścigowego miną około 2 lata. Jest to zabudowa 50 ha, do tego trzeba wymienić grunt pod nawierzchnię asfaltową, zbudować zbiorniki retencyjne. W kolejnych latach będą następne inwestycje: hotel i ośrodek doskonalenia techniki jazdy - mówili.

Radni dopytywali m. in. o poziom hałasu, który inwestycja będzie generowała. - Jest ona zlokalizowana przy trasie S7 i to nie będzie dużo większy hałas, niż od tej trasy. Nie chcemy, aby był on dokuczliwy, dlatego ustawimy ekrany, będą też usypane pięciometrowe wały wzdłuż graniczących zabudowań, a z inwestycją graniczy jedno zabudowanie. Staramy się o 110 decybeli. Hałas na torze to wyścig, który trwa do 1,5 godz. i to w weekendy – wyjaśnił Robert Młodziński

Tor, jak podkreślali przedstawiciele spółki, będzie dostępny dla wszystkich. - Po przejściu diagnostyki w naszym warsztacie każdy będzie mógł przejechać się na torze. Będzie dostępny również wynajem samochodów – mówił Robert Młodziński.

Inwestycją towarzyszącą ma być otwarcie żwirowni, która będzie potrzebna spółce przy wymianie gruntów podczas budowy toru.