Wyślij PIT z domu

Podatniku! Nie musisz przychodzić do urzędu skarbowego! Wygodnie, szybko i bezpiecznie załatwisz swoją sprawę w domu. Skorzystaj z wielu możliwości przygotowanych dla Ciebie przez Krajową Administrację Skarbową.

Możesz:

- rozliczyć się z urzędem skarbowym drogą elektroniczną poprzez system e - Deklaracje lub usługę Twój e-PIT dostępne na stronie www.podatki.gov.pl, dzięki którym szybko, bezpiecznie i bez obaw pomyłki rachunkowej złożysz swoje zeznanie roczne

- skontaktować się z ekspertami podatkowymi



Krajowa Informacja Skarbowa

- dzwoniąc pod numery telefonu (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 18)

22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)

801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)

+48 22 330 03 30 (z zagranicy)

- korzystając z formularza do zadawania pytań elektronicznych

- podczas czatu z konsultantem



Wojewódzka Infolinia PIT w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00, w okresie rozliczeniowym do 30 kwietnia 2020 r.)

89 532 40 15

* urzędy skarbowe woj. warmińsko-mazurskiego