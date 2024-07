Z ZBK do zarządu Energi Kogeneracja

Jacek Migdalski, dotychczasowy dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu, został od 2 lipca powołany na stanowiska członka zarządu państwowej spółki Energa Kogeneracja, która produkuje 80 procent ciepła dla Elbląga.

Jacek Migdalski był dyrektorem ZBK od września 2020 roku, kiedy wygrał konkurs na to stanowisko ogłoszony przez ówczesnego prezydenta Witolda Wróblewskiego. Wcześniej, od 1997 roku, pracował w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, gdzie był m.in. szefem wydziału utrzymania ruchu i sprawował nadzór nad realizacją dostaw ciepła dla mieszkańców, od stycznia 2015 roku pełnił funkcję dyrektora ds. eksploatacji systemu ciepłowniczego w EPEC.

Ma 54 lata. Z wykształcenia jest magistrem inżynierem, ukończył Wydział Mechaniczny Budowy Maszyn na Politechnice Gdańskiej oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska w zakresie sieci i systemów sanitarnych na Politechnice Białostockiej. Ukończył także podyplomowe studia zarządzania projektami i prawno-menedżerskie na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Jest cżłonkiem Platformy Obywatelskiej, w ostatniej kampanii wyborczej był szefem sztabu wyborczego Michała Missana.

W Enerdze Kogeneracji Jacek Migdalski został powołany jako członek zarządu. Spółka nie ma obecnie prezesa, dotychczasowym był Michał Wawryn, kojarzony z Prawem i Sprawiedliwością.

Zapytaliśmy biuro prasowe Grupy Energa w jakim trybie Jacek Migdalski został powołany na to stanowisko. Czym kierowała się rada nadzorcza powołując go do zarządu? Dlaczego formalnie w EKO nie ma obecnie prezesa? Czy będzie ogłoszony konkurs na to stanowisko? Na odpowiedzi czekamy.

Z Jackiem Migdalskim nie udało nam się dotychczas skontaktować.