Zamiast fabryki centrum handlowe

Budynki po firmie Corinna przy skrzyżowaniu ul. Fromborskiej i Królewieckiej czeka rozbiórka. W ich miejsce ma powstać centrum handlowe. Inwestor złożył już do ratusza wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w sprawie tej inwestycji.

Firma Corinna, zajmująca się w budynkach przy ul. Fromborskiej m.in. produkcją odzieży, ogłosiła upadłość pod koniec 2019 roku. Nieruchomości nie weszły jednak w skład masy upadłościowej. Zarządza nimi obecnie spółka Retail Partners z Warszawy, która planuje rozbiórkę budynków (powstałych jeszcze dla Zakładów Przemysłu Odzieżowego Truso w latach 70.) i zbudowanie w ich miejsce parku handlowo-usługowego o nazwie Fromborska.

Inwestor złożył do ratusza wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. To jeden z niezbędnych elementów, by mógł następnie ubiegać się o pozwolenie na rozbiórkę dotychczasowej zabudowy i budowę nowej.

Budynki przy ul. Fromborskiej czeka rozbiórka (fot. Anna Dembińska)

Jak dowiedzieliśmy się w ratuszu, inwestor chce zbudować przy ul. Fromborskiej park handlowo-usługowy o powierzchni użytkowej prawie 11 tys. m kw. Ze strony internetowej Retail Partners wynika z kolei, że powstanie tu także 200 miejsc parkingowych, a inwestycja miałaby być gotowa w pierwszym kwartale 2023 roku.

Wysłaliśmy pytania do inwestora w sprawie szczegółów, czekamy na odpowiedź. Przy arykule prezentujemy wizualizację elbląskiego obiektu, dostępną na stronie Retail Partners, która to spółka planuję budowę podobnych obiektów m.in. w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Jantarowa) i Dzierżonowie.