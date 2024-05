Zamówienie prosto z mostu

Tu nie była wymagana procedura przetargowa, więc miasto zleciło obsługę mostów Wysokiego i Niskiego komunalnej spółce EPGK. Wartość umowy wynosi niemal 310 tys. zł.

"Zakres zamówienia obejmuje obsługę dwóch mostów zwodzonych (...) wraz z utrzymaniem obiektów oraz terenu obejmującego plac wokół mostów, tj. wszelkie dojścia do poszczególnych obiektów wraz z terenem zielonym oraz obiektów budowlanych, tj. wieży sterowniczej, agregatowni i innych pomieszczeń związanych z obsługiwanymi obiektami" – czytamy w dokumentacji. Wykonawca odpowiada m. in. za otwieranie i zamykanie mostów, konserwację obiektów, przeglądy mechanizmów, utrzymanie czystości etc. Okres realizacji umowy kończy się 31 grudnia 2024 r.

Pierwotnie umowa opiewała na nieco ponad 686 tys. zł, ale wartość zamówienia w tej kwocie dotyczyło obsługi mostów przez dwa lata. Jak poinformowała nas Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga, przy poprzedniej umowie wydatki na obsługę mostów wynosiły ok. 31 tys. zł miesięcznie, po wzroście kosztów przy obecnej umowie jest to ok. 38 tys. zł miesięcznie.